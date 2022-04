Un cimitero dove poter seppellire cani, gatti e ogni animale d’affezione: uccelli, rettili, roditori e anche pesci. Ha aperto nel novembre scorso ed è stato realizzato a Palazzo Canavese, con tutte le autorizzazioni comunali necessarie. L’idea è di Federica Bertodo, 48 anni. Per amore degli animali ha scelto di lasciare il lavoro come impiegata nell’ufficio acquisti in un’azienda metalmeccanica a Strambino e aprire il cimitero per animali su un terreno di sua proprietà.

“A casa ho Viola, un meticcio, e due gatti Cin e Neige. L’idea del cimitero è [...]



