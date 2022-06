Sabato sera, per la prima volta dall’inizio di maggio, a Palazzo, l’acqua è ritornata a scorrere nelle tubazioni e sgorgare dai rubinetti delle case anche nelle ore notturne, dalle 23 all’alba. Ed è stato così anche domenica notte. “Le vasche di accumulo sulla Serra si sono riempite. Ma soprattutto i cittadini hanno capito che la risorsa non va sprecata. Specie in momento come questo dove tanti comuni sono in difficoltà” racconta soddisfatto il sindaco Silvano Signora.

Palazzo è stato il primo comune ad allarmarsi sul tema siccità. E dall’inizio di [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.