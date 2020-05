PALAZZO CANAVESE. Buttati nell’immondizia 4 micetti

Buttati via come uno straccio vecchio. Hanno rischiato di fare davvero una brutta fine quattro micetti abbandonati in un cassonetto della spazzatura in paese.

A trovarli è stata una cittadina che ne ha sentito il flebile miagolio. “Li ho trovati venerdì dentro al bidone della spazzatura al cimitero di Palazzo” racconta incredula. E poi, piena di rabbia, aggiunge: “Chi ha fatto un gesto simile passi la loro stessa sofferenza.

Il male fatto torna sempre al mittente. Sempre. Triplicato”.

Pubblicata la notizia anche sul gruppo Facebook di Palazzo, è scattata subito la gara di solidarietà per l’adozione dei micetti. “Ora li hanno due volontarie esperte in quanto sono molto piccoli e vanno ancora allattati. Mi tengono costantemente aggiornata. Quando saranno più grandi vedremo come e a chi darli in adozione”.

