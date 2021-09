Ascolta l'Audio Dell'Articolo

La Pro Loco di”Ozegna” e gli Enti Ozegnesi presentano: Settembre Ozegnese 2021, una serie di eventi per la festa patronale.

DOMENICA 5 SETTEMBRE

SAN ROCCO: ore 10,00 S. Messa nella Chiesa di S. Rocco,

e a seguire Aperitivo offerto dai Priori Rosella Bartoli e Pino Guadagna.

FESTA PATRONALE NATIVITA DI MARIA VERGINE

10 – 11 – 12 SETTEMBRE MOSTRA “IN CARROZZA, SI PARTE”

con esposizione di plastico e fotografie sulla Ferrovia Canavesana presso la Sala Consiliare

MOSTRA del Pittore Rosario CARPINO presso la Chiesa della Santissima Trinità

GONFIABILI nell’area cortilizia del Castello.

VENERDI 10 SETTEMBRE

ore 20,00 – Apertura BANCO DI BENEFICENZA presso la Chiesa della Santissima Trinità

ore 21,00 – Presentazione Mostra e Conferenza “IN CARROZZA, SI PARTE” presso la Sala Consiliare

SABATO 11 SETTEMBRE

ore 19,30 – Apertura STAND GASTRONOMICO nell’area cortilizia del Castello a cura della Pro Loco di Ozegna

(posti limitati e ingressi contingentati) – a seguire INTRATTENIMENTO MUSICALE

ore 21.00 Esibizione della Banda Musicale “Succa Renzo”

in Piazza Santa Marta (posti a sedere e ingressi contingentati)

DOMENICA 12 SETTEMBRE

ore 9,30 Ritrovo autorità in Comune

ore 10,00 Santa Messa e al termine RINFRESCO offerto dal Comune presso l’area cortilizia del Castello

ore 13,30 Inizio GARA DI BOCCE presso la Società Cooperativa Operaia di Ozegna

ore 14,00 GIOCHI PER BAMBINI presso il Parco Giochi nell’area esterna al Palazzetto dello Sport

ore 16,00 Inizio “FESTIVAL DELLA MUSICA GIOVANE” con orchestre che si esibiranno per le vie del paese e a seguire esibizione conclusiva con CONCERTO DI PIANOFORTE E ORCHESTRA presso Piazza S. Marta.

ore 19,30 Apertura STAND GASTRONOMICO nell’area cortilizia del Castello a cura della Pro Loco di Ozegna

(posti limitati ed ingressi contingentati) CENA DELLA BAGNA CAUDA

Prenotazioni entro giovedì 9 settembre al n. 338 5809985 (Franco) oppure 347 0811971 (Adriano)

ore 21,45 SPETTACOLO DI CHIUSURA con LASER e DANZA

nell’area cortilizia del Castello in collaborazione con ASD MovArte – Maber Studio di Ozegna e Laser Emotion’s.

LUNEDI 13 SETTEMBRE

ore 14,00 FINALI GARA DI BOCCE presso la Società Cooperativa Operaia

DOMENICA 19 SETTEMBRE

ore 10,00 S. Messa presso la Cappella di San Besso

In caso di maltempo gli eventi si svolgeranno comunque come di programma al Palazzetto dello Sport di Ozegna. Tutti gli eventi si svolgeranno nel pieno rispetto della vigente normativa finalizzata al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid19 ed è per questo che si richiede la collaborazione di tutti i partecipanti affinché sono adottate le precauzioni imposte che consentono il regolare svolgimento delle serate. Durante l’intera manifestazione sarà attivo il BANCO DI BENEFICENZA presso la Chiesa della Santissima Trinità.

