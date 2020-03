OZEGNA. In distribuzione le mascherine a tutte le famiglie

La Protezione Civile di Ozegna sta consegnando, proprio in queste ore, le mascherine a tutte le famiglie.

Si tratta di un provvedimento deciso dall’amministrazione guidata dal sindaco Sergio Bartoli: “In via precauzionale e per evitare il diffondersi del Covid-19, abbiamo deciso di dotare di mascherine igieniche riutilizzabili, gran parte della popolazione”.

La distribuzione è in corso grazie ai volontari della Protezione Civile. Ne verrà distribuita una per ogni nucleo familiare e una ad ogni cittadino con più di 65 anni.

Il sindaco poi aggiunge: “L’uso della mascherina rappresenta una precauzione per le persone a maggior rischio, ma non risolve il problema del contagio. Pertanto, si raccomanda di restare a casa”.

Chi non dovesse ricevere la mascherina può contattare il Comune al seguente numero: 0124 – 428572

A Ciconio

Le mascherine verranno consegnate anche alla popolazione ciconiese.

Sabato mattina la Protezione Civile passerà in tutte le case per la distribuzione, una per famiglia.

Sono riuscito ad acquistarle in provincia di Benevento, spiega il sindaco Fabrizio Ferrarese. Le ho pagate 2,50 euro più iva l’una. Ci sono, invece, altre aziende del territorio che lo stesso tipo di mascherina, le FFp1, le fa pagare fino a 4,50 euro più Iva l’una. E’ una vera e propria giungla!”.

