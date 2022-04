OZEGNA. “Abbiamo depositato l’offerta ieri (giovedì 28 aprile, ndr). Sono ovviamente molto contento: penso che sia una cosa importantissima per tutta la comunità di Ozegna”.

Sergio Bartoli è stato di parola.

Il sindaco riconfermato lo scorso anno per il suo secondo mandato consecutivo, come promesso in campagna elettorale, ha deciso di “regalare” ai suoi concittadini uno dei simboli del paese.

L’amministrazione comunale ha infatti depositato in Tribunale a Ivrea l’offerta di acquisto del complesso immobiliare del Castello di Ozegna.