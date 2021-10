OZEGNA. Grande festa in paese per i 50 anni della Sezione Alpini di Ozegna.

“A nome mio e di tutta l’Amministrazione, voglio ringraziare il Gruppo Alpini per l’invito al loro 50° anniversario – dichiara il sindaco Sergio Bartoli -, una festa importante per un gruppo importante. E’ stato un grandissimo onore partecipare accanto a persone che rappresentano la parte migliore della nostra amata Italia. Voglio ancora una volta sottolineare l’importanza che un gruppo come questo ha per il nostro territorio e ancora una volta desidero esprimere riconoscenza per il ruolo che [...]



