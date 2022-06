Ozegna, unico comune canavesano, è stato selezionato con altri 103 comuni italiani dall’Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (A.I.C.C.R.E.) per aderire al programma “ELoGE”. Il Canavese non poteva mancare ed anche ora, come già nel 2018 quando fu il sindaco Sergio Bartoli a ricevere dalle mani di Roberto Benedetti, Magistrato della Corte dei Conti, nella “Sala Koch” di Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica Italiana, il prestigioso riconoscimento “100 mete d’Italia”, tocca ad Ozegna rappresentarlo.

Allora venne premiata nella categoria “Orchidea” e Ozegna entrò fra i comuni “100 [...]