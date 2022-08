Si parla molto di transizione energetica, ovvero del passaggio da una struttura produttiva interamente basata sulle fonti energetiche non rinnovabili, ad una alimentata da energie rinnovabili. La mission, a livello globale, è quella di perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione e di sviluppo sostenibile, ma anche di poter garantire l’indipendenza energetica al nostro Paese.

I Comuni di Made in Canavese, perfettamente consapevoli ed in linea con questo trend, lo scorso 8 agosto hanno siglato un accordo di partenariato per partecipare al bando ‘Next Generation We – Seconda Edizione’, indetto dalla della Compagnia di San Paolo con l’intento di rendere possibile la definizione di un portfolio di progetti rilevanti per il territorio, aventi i requisiti di finanziabilità da parte del PNRR. Il finanziamento delle spese di progettazione dell’iniziativa, denominata ‘Insieme per la tutela dell’ambiente’, servirà ai Comuni per migliorare l’impatto ambientale e per ridurre i costi di gestione.

A raccontare l’iniziativa è Sergio Bartoli, Sindaco di Ozegna. “Abbiamo fatto un accordo di partenariato che ci indirizzerà verso la comunità energetica. Gli 8 Comuni di Made In Canavese – ha spiegato il sindaco – si sono suddivisi in due gruppi: con Ozegna ci sono Pertusio, Torre Canavese e San Ponso; con Scarmagno: Candia Canavese, San Giusto Canavese e Foglizzo”.

“Il nostro intento – ha specificato Bartoli – è quello di realizzare un progetto finalizzato alla definizione e costituzione di un sistema di governo sovra comunale delle politiche ambientali, che potrebbe prevedere l’’aggregazione, possibilmente strutturata in soggetto giuridico, di comunità energetiche comunali, nonché la realizzazione (accedendo ai benefici disposti dall’art. 14 del D. Lgs. 199/2021) di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, come previsto dal PNRR”.

“Non è da sottovalutare – ha evidenziato inoltre il sindaco – l’importanza del fattore aggregazione di comunità energetiche comunali, soprattutto per i Comuni che sono confinanti. Ciò consentirebbe di mettere in comune organizzazione e competenze in grado di fornire supporto tecnico, economico ed amministrativo ai soggetti che intenderanno dar vita a nuove comunità energetiche”.

“Oltre a tutto, qualora si riuscisse a coinvolgere la popolazione, nonché le aziende private commerciali o industriali, questo progetto – ha aggiunto Bartoli – avrebbe anche un’eventuale ricaduta benefica sulla collettività. Riuscire a produrre energia propria, necessaria al proprio autosostentamento energetico, implica quindi poter investire nel sociale. Per citare un esempio, qualora ci fossero dei cittadini bisognosi, con tali presupposti a taluni si potrebbe anche non far pagare l’energia.”

Per quanto riguarda l’importo totale dei costi di progettazione, il bando prevede un ammontare complessivo dei finanziamenti, da parte della Compagnia di San Paolo, che – ha fatto sapere il sindaco – “varia da circa 60.000 fino ad un importo massimo di 80.000 euro per ogni progetto che verrà presentato. Il Comune o l’Unione di Comuni che partecipano al bando – ha infine concluso Silvio Bartoli – possono candidare una sola proposta se il soggetto proponente ha una popolazione inferiore ai 50.000 abitanti e sarà in linea con gli obiettivi strategici previsti dal PNRR”.

