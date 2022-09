Da venerdì a ieri, lunedì 12 settembre, grande festa ad Ozegna per la Patronale che ha visto fianco a fianco nell’organizzazione dei vari momenti la Pro loco, l’amministrazione del sindaco Sergio Bartoli e le associazioni.

I festeggiamenti sono iniziati con l’apertura del Banco di Beneficenza curato dalla Società Operaia Agricola della la Santa Trinità,il concerto della Banda e la serata karaoke che hanno dato il là a quattro giorni di allegria e divertimento

Il clou della festa patronale è stato peró domenica 11 settembre con, in mattinata, dopo il ritrovo in Comune, la Santa Messa e la processione, che si è poi conclusa con il rinfresco in Municipio.

Sono stati numerosi gli amministratori del territorio e i cittadini che domenica mattina hanno partecipato al momento religioso tradizionale.

È stata una bella festa terminata con la tradizionale bagna cauda e con l’entusiasmo di tutti, organizzatori e semplici partecipanti.

Il Settembre Ozegnese però non finisce qui.

Sabato 17 settembre, alle ore 21, presso il Cortile del Comune l’associazione teatrale di Ozegna, per celebrare i suoi trent’anni organizza la serata “Io ballo, tu balli…” con riflessioni più o meno serie sul ballo appunto.

Domenica 18 settembre il paese festeggerà San Besso.

Alle 9 ritrovo delle autorità presso il Comune, alle 9.30 processione verso la Cappella di San Besso, alle 10 Santa Messa e, a seguire, rinfresco offerto dai coscritti del 1962.

In occasione della ricorrenza nel 2023 dei 400 anni della Apparizione della Madonna al sordomuto ozegnese Giovanni Guglielmo Petro che portò successivamente alla edificazione del Santuario Madonna del Bosco, l’associazione ‘ L Gavason di Ozegna in collaborazione con la parrocchia e il Comune ha in programma una serie di iniziative.

In tale ambito l’Associazione ‘l Gavason e la Pro Loco la camminata storico gastronomica “Dalla chiesa di San Besso al Santuario Madonna del Bosco”. Ritrovo nel pomeriggio di domenica 18 settembre alle 15.30 presso la Chiesa campestre di San Besso (le auto possono essere lasciate nel parcheggio Pip a circa 200 metri dalla Chiesa).

Le guide accompagneranno presso la chiesa di San Besso, il Santuario, i locali dell’ex convento (raccolta ex voto, mostra della vita contadina), la cappella della seconda apparizione (mostra fotografica sui santuari mariani del Medio Canavese).

Al termine delle visite merenda offerta dalla Pro Loco, nel prato antistante il santuario.

Per eventuali informazioni contattare: Fabio Rava (cell. 333 736 8685); Massimo Prata (cell. 347 542 2630) ed Enzo Morozzo (cell. 338 665 6701).

