OZEGNA. Lista unica alle prossime elezioni per il sindaco uscente Sergio Bartoli che racconta: “In questi giorni ho ricevuto la visita di numerosi miei concittadini che, complimentandosi con me, mi hanno rivolto le più svariate domande. Faccio questo comunicato intanto per ringraziarli e poi per rispondere cercando di accontentare un po’ tutti.