OZEGNA. Bartoli sbotta: “Fanno il gioco dell’oca sulla pelle di noi ristoratori”

In merito a quanto sta accadendo a noi ristoratori voglio comunicare il mio pieno disappunto per come viene gestita la nostra situazione da un Governo che prima ci ha chiesto di attrezzarci per poter lavorare in pandemia, facendoci sborsare somme ingenti in un momento in cui non era proprio [...]





Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti