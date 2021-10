Ascolta l'Audio Dell'Articolo

SETTIMO TORINESE – Anche quest’anno ad ottobre torna il mese dedicato alla prevenzione. A Settimo Torinese grazie all’associazione Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) diversi saranno gli accertamenti presso la nuova sede che si trova al primo piano della Asl di via Leinì. “Lancio un appello alle ragazze, fascia di età dai 15 ai 40 anni, venite a fare la visita senologica. E’ importante” lo annuncia Graziella Braghieri, referente Lilt Settimo. In [...]