Ottobre è tempo di donazione di sangue.

Donare sangue è importante perché il sangue non è riproducibile in laboratorio ma è indispensabile alla vita umana. La donazione del sangue è un gesto volontario, gratuito, periodico ed anonimo. Il sangue spesso è fondamentale in occasione di gravi traumi ed incidenti, in numerosi interventi chirurgici, nei trapianti di organi, nelle anemie croniche, nelle malattie oncologiche e in molti altri casi. In Italia servono circa 8000 unità di sangue ogni giorno. Donare il sangue è molto importante per garantirne una continua disponibilità, con scorte adeguate e di qualsiasi gruppo sanguigno. E’ la garanzia che sempre, per chiunque, ci sarà il sangue giusto e disponibile ad essere trasfuso in caso di occorrenza. D’altra parte per il donatore, oltre all’aspetto etico e morale di aiutare il prossimo, c’è il vantaggio di essere controllato regolarmente da un medico e di sottoporsi ad una serie di esami del sangue, gratuiti, grazie ai quali, alcune alterazioni iniziali per esempio della glicemia, della pressione arteriosa, del colesterolo possono essere subito evidenziate e affrontate tempestivamente dal medico curante. Per donare il sangue è necessario avere almeno 18 anni, essere in buona salute, con un peso di almeno 50 chilogrammi e una pressione arteriosa di almeno 110/70. Si può donare fino a 65 anni: oltre questa età i donatori che chiedono poter continuare vengono prima attentamente valutati dal punto di vista cardiologico. Donare il sangue è semplice e sicuro. Prima di ogni donazione occorre compilare un semplice questionario anamnestico (risposte SI – NO) sul proprio stato di salute. Il medico che effettua il prelievo valuta il questionario, controlla la pressione ed il valore della emoglobina e quindi procede al prelievo con un kit in cui la sacca di raccolta del sangue, comprensiva dell’ago, è un sistema monouso, sterile.

Ecco dove si può donare a ottobre nella zona 2 Fidas, Canavese:

Ciriè- San Carlo, giovedì 1 ottobre

Rivarolo, venerdì 2 ottobre

Favria, mercoledì 7 ottobre

Valperga, venerdì 9 ottobre

Forno, sabato, 10 ottobre

Corio, domenica 11 ottobre

Pertusio, domenica 11 ottobre

Forno, domenica 18 ottobre

Salassa, domenica 18 ottobre

Ciriè. Martedì 20 ottobre

Corio, martedì 21 ottobre

Agliè, venerdì 23 ottobre

Rivarolo, venerdì 23 ottobre

Rivara, sabato 24 ottobre

San Giusto, sabato 24 ottobre

Bosconero, lunedì, 26 ottobre

Lombardore- Rivarossa, martedì 27 ottobre

Pony Canavese, venerdì 30 ottobre

Attenzione a seguito del DPCM del 8 marzo 2020, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827

Qui di seguito cellulari dei referenti gruppi dove potete prenotarvi

Aglie’ 331-3539783

Barbania / Front _ 347-9033486

Bosconero 011-9889011 e 338-7666088

Cirie’ 340-7037457

Corio 348-7987945

Favria 333-1714827

Feletto 339-1417632

Forno Canavese _ 338-8946068

Levone 340-0675250

Locana 349-6623516

Lombardore / Rivarossa 333-3310893

Montanaro 377-7080944

Ozegna 339-3921510

Pont 333-8937412

Rivara 339-6339884

Rivarolo Canavese 348-9308675 e 347-4127317

San Giusto Canavese 377-1213021

Valperga / Salassa / Pertusio 347-5821598

Varisella / Vallo 333-9584743

Favria, 30.09.2020 Giorgio Cortese

