Per gli italiani e per i torinesi in particolare, l’autunno del 1942 fu uno dei peggiori di tutto il ventesimo secolo, mentre la seconda guerra mondiale infuriava con virulenza crescente. Infatti l’aviazione inglese – la Raf, cioè la Royal Air Force – cominciò a sottoporre le maggiori città della penisola a massicci bombardamenti a tappeto, secondo l’indirizzo strategico della «area-bombing». Effettuando distruzioni su vasta scala, gli inglesi miravano a sconvolgere sia il sistema militare ed economico dell’Italia sia la vita della popolazione civile, in concomitanza con l’offensiva del generale Bernard Law

Montgomery in Egitto, verso la Libia, e l’avanzata americana a tenaglia dall’Algeria.

La gente di Settimo Torinese cominciò a paventare seriamente un’incursione aerea nemica dopo i bombardamenti su Genova (22-23 ottobre 1942) e su Milano (24 ottobre), allorché si vide che l’aviazione inglese non disdegnava di colpire i centri minori dove esistevano stabilimenti industriali (Monza, Sesto San Giovanni, ecc.). Il 7 novembre un manifesto del podestà Aldo Barberis richiamò i settimesi alla «scrupolosa osservanza delle norme di disciplina e di protezione in caso di allarme aereo». In modo specifico, il podestà rammentò ai proprietari di case l’obbligo di «sgombrare i sottotetti e le scale da ogni materiale di facile accensione o combustione». «Cassette o secchi con sabbia e badile, nonché recipienti pieni d’acqua», dovevano essere collocati «tanto nei sottotetti che sui ripiani delle scale».

La notte tra il 18 e il 19 novembre, la Raf effettuò la prima incursione a tappeto su Torino. La seconda ebbe luogo due notti dopo: si trattò del più violento attacco diretto sino a quel momento dal Bomber Command contro una città italiana. Duecentocinquanta fra bimotori Wellington e quadrimotori Stirling, Halifax e Lancaster decollarono dall’Inghilterra meridionale alla volta del capoluogo piemontese sul quale sganciarono centomila spezzoni incendiari e una grande massa di bombe, devastando sia il centro della città sia i quartieri periferici.

I bombardieri inglesi tornarono su Torino il 28 e il 30 novembre, seminando altre decine di migliaia di spezzoni e di bombe dirompenti. Ma il peggio doveva ancora verificarsi. La notte dell’8 dicembre, la Raf portò a compimento un violentissimo attacco, colpendo indiscriminatamente industrie, zone residenziali e quartieri popolari (212 morti): le colonne di fumo degli incendi, visibilissime da Settimo la mattina seguente, si elevarono altissime nel cielo. Le stesse scene si ripeterono il 9 dicembre (73 morti). Due notti più tardi, le condizioni atmosferiche impedirono ai bombardieri inglesi di colpire con analoga violenza.

Le conseguenze delle incursioni si videro subito. Settimo, pur sorgendo in una zona considerata a rischio, dove importanti industrie concorrevano allo sforzo bellico della nazione, fu investita da masse di torinesi che cercavano scampo allontanandosi dalla città. Nel volgere di pochissime settimane, i convogli della linea tranviaria interurbana e i treni della ferrovia Torino-Milano e della Canavesana scaricarono centinaia di persone alla ricerca di un tetto provvisorio, in attesa di tempi migliori. Le più fortunate e meglio fornite di denaro non ebbero difficoltà a trovare alloggio nelle poche case sfitte del paese; le altre si adattarono a vivere in magazzini, sottotetti, scantinati e locali di recupero, talvolta in coabitazione.

Davvero un tragico autunno, quello del 1942!

