OSSOLA. Caduta in un burrone, donna morta a Dissimo

Una donna, Piera Piffero, di 80 anni è morta ieri sera a Dissimo, frazione di Re (VCO), in valle Vigezzo dopo essere caduta in un burrone. Stava camminando lungo un sentiero appena al di sopra del paese ed è scivolata per una trentina di metri. Pare stesse andando alla stalla ad accudire il bestiame. A dare l’allarme i figli che non l’hanno vista rincasare. Sul posto sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino della valle Vigezzo e quelli delle Fiamme Gialle che hanno recuperato la salma.

