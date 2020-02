OSSOLA. Autopsia sulla lupa trovata morta a Ornavasso, è stata uccisa

E’ stata uccisa la lupa trovata morta il 28 dicembre sulle alture di Ornavasso (VCO), in Ossola. Lo ha stabilito l’autopsia eseguita dall’equipe della clinica veterinaria di Torino, coordinata dal professor Luca Rossi. L’esame necroscopico sulla carcassa della giovane lupa ha permesso di riscontrare un foro di entrata e un foro di uscita di piccolo calibro a livello toracico e una lesione cardiaca. I carabinieri forestali del Parco Nazionale Val Grande e la Polizia provinciale stanno proseguendo le indagini. L’uccisione di un lupo è un reato punito con pene detentive e pecuniare. La carcassa, sotto sequestro, rimane in custodia all’Università per ulteriori accertamenti ed esami tra cui alcune indagini tossicologiche e neurologiche.

