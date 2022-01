Non c’è tregua per l’ospedale Civico di Settimo Torinese. Continua il botta e risposta tra la sindaca Elena Piastra e l’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi. A loro si è aggiunta Sarah Disabato, consigliera regionale M5S Piemonte: “Abbiamo portato il caso in Consiglio regionale attraverso un’interrogazione rivolta all’assessore alla Sanità, Luigi Icardi, per chiedere rassicurazioni in merito al futuro del presidio ospedaliero, messo in vendita dalla società (pubblico – privata) SAAPA Spa. Grazie alla nostra interrogazione la Giunta si è finalmente espressa in seguito all’avvio della procedura finalizzata alla cessione della proprietà del complesso [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.