Ospedale di Settimo tutto per il Covid. La Regione chiede di utilizzare anche il Fenoglio

Quasi 500 contagi, 15 classi in quarantena alle scuole superiori (è bene ricordare che parliamo di soli due plessi in città) e una curva dei positivi che continua a salire. Per fortuna, però, i ricoveri sono solo 4. È questo lo scenario raccontato, giovedì pomeriggio, in consiglio comunale, dalla [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti