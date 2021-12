Nella prima bozza del Pnrr regionale per la Sanità la struttura settimese di via Santa Cristina compariva come sede di uno degli ospedali di Comunità dell’AslTo4. Nella riunione di giovedì, però, l’assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi, ha stravolto le carte: l’ospedale di Comunità non sorgerà più a Settimo ma a Crescentino. Uno scenario che ha mandato su tutte le furie la prima cittadina di Settimo, Elena Piastra, che ora è pronta a dare battaglia in vista della riunione dei Sindaci dell’AslTo4 del 9 dicembre.

Come mai l’Ospedale di Settimo è stato tolto all’ultimo dalla [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.