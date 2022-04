In seguito ai ritardi nella consegna del pezzo di ricambio dell’ascensore che porta all’ospedale, l’Amministrazione comunale ha organizzato un servizio navetta con minibus attrezzato per trasporto disabili. Partenza ogni 10 minuti a partire dalle 7,30 del mattino fino alle 13 e dalle 14 del pomeriggio sino alle 19,30; il sabato la domenica e i festivi dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18,30.

Dell’ascensore sempre rotto per “guasti” s’era parlato – e pure animatamente – nel corso di un consiglio comunale di dicembre, in seguito ad un’interpellanza presentata da Francesco Comotto di “Viviamo Ivrea”.

“Quali e quanti interventi manutentivi sono stati eseguiti e con quale tempistica – aveva domandato Comotto – Il contratto prevede dei tempi di intervento ed eventuali penali a carico dell’appaltante..?”.

Beh sì! Aveva più o meno risposto l’assessore Cafarelli raccontando il servizio svolto dalla Ciam di Roma e distinguendo gli interventi di somma urgenza (entro mezz’ora) e di urgenza (entro 24 ore) dagli ordinari (tempi da definire). Sempre Cafarelli aveva letto il lungo elenco di penali da 25, 100 e 200 euro… Epperò per l’ascensore in questione che ha sei anni di vita e macina circa 900 corse al giorno si sarebbe, in allora, trattato di un guasto alla parte elettronica rimasto incomprensibile per settimane.

“Lo hanno aggiustato e si pensava di aver risolto il problema fino a quando il problema non s’è ripresentato – aveva ammesso Cafarelli – L’analizzatore non ha fornito indicazione. C’erano una serie di circuiti che non funzionavano….”. Si era aggiunto un problema di fornitura dei pezzi di ricambio risoltosi tra il 15 e il 16 dicembre. Non c’è il due senza il tre, verrebbe quasi da dire.

La soluzione in questi casi? L’aveva avanzata proprio Comotto

“Istituire un servizio temporaneo finalizzato al trasporto delle persone con problemi di deambulazione – aveva proposto Comotto – Ma anche la realizzazione di alcuni stalli gratuiti in piazza Credenza riservati al carico/scarico di pazienti, opportunamente segnalati, da utilizzarsi nel solo caso in cui l’ascensore non sia funzionante…”.

E sui parcheggi l’assessore Giuliano Balzola aveva esso le mani avanti: “In piazza della Credenza c’è uno stallo per la sosta di 15 minuti che ha proprio questa funzione….”

Ironia della pubblica amministrazione, proprio qui, davanti all’ascensore rotto, il Pd aveva chiesto e ottenuto in un batter d’ali l’installazione di una panchina ad uso soprattutto dei più anziani.

