Un agente di polizia penitenziaria è rimasto ferito questa mattina mentre tentava di sedare una rissa scatenata da tre detenuti di origini straniere dell’istituto minorile di Torino ‘Ferrante Aporti’. Il vice sovrintendente ha riportato l’amputazione della falange dell’indice della mano destra. Subito soccorso dai colleghi è stato trasportato in ambulanza in ospedale.

A denunciare quanto accaduto le sigle sindacali della polizia penitenziaria, Sappe, Osapp, Uil Pa Pp, Sinappe, Fns Cisl, Fsa Cnpp e Cgil Pp. in una nota congiunta. La rissa secondo quanto ricostruito sarebbe avvenuta per futili motivi.

“Purtroppo la situazione del Ferrante Aporti peggiora di giorno in giorno – dicono dai sindacati – i detenuti, soprattutto quelli minori che sono la maggioranza nel carcere aumentano giorno dopo giorno e sono sempre più aggressivi perché buona parte è stato assuntore di stupefacenti e con situazioni personali e psichiche complicate”.

Secondo i sindacati il “carcere è abbandonato a sè stesso dal Dipartimento della Giustizia Minorile così come è abbandonato a sè stesso tutto il personale di polizia penitenziaria che vi presta servizio. Il comandante titolare è assente da diversi mesi e non è stato sostituito, il direttore è inviato in missione da Bari e viene a Torino solo una volta al mese”, concludono.

