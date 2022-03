ARIETE – I freni celesti iniziano a cadere e si comincia ad apprezzare un sensibile miglioramento. Venere aumenta la protezione nelle questioni amorose, mentre la nuova posizione di Marte mette a disposizione un importante bagaglio di energie da spendere per progetti ed iniziative professionali e di studio.

TORO – I nati della prima e della seconda decade possono approfittare della buona protezione di Giove, in sestile dai Pesci, mentre per il resto si avverte qualche ostacolo sul percorso quotidiano. Bene la Luna nella giornata di oggi, martedì 8 marzo, con novità e sorprese.

GEMELLI – Le geometrie celesti sono mutate e vertono decisamente a vostro favore. Venere protegge le questioni sentimentali, mentre Marte spinge in modo deciso e favorevole progetti ed iniziative di lavoro e di studio. Bene la Luna nel segno, nei giorni centrali della settimana.

CANCRO – Cadono, finalmente, importanti freni rappresentati dai pianeti nel Segno opposto del Cancro: finalmente Venere cessa le ostilità e si può riprendere un dialogo più aperto con il partner. Cessano anche le ostilità di Marte che toglierà ostacoli dal vostro cammino. Molto bene il fine-settimana, in compagnia della Luna.

LEONE – I nati della prima decade avvertono le prime complicazioni causate dall’opposizione di Marte. Non tutto, nel quotidiano, fila come vorreste e ci vuole un po’ di pazienza per superare ostacoli imprevisti. Anche in Amore ci vuole più diplomazia. Un piccolo aiuto arriva dalla Luna, lunedì 14 marzo.

VERGINE – Giove e Mercurio si oppongono dai Pesci, causando qualche perplessità per quello che riguarda le attività quotidiane di lavoro, di studio e anche di relazione interpersonale. Gli altri pianeti si defilano su posizioni neutrali lasciandovi campo libero. Luna positiva per oggi, martedì 8 marzo.

BILANCIA – I nuovi aspetti dei pianeti giocano decisamente a vostro favore: si comincia con la nuova posizione di Venere, con un aiuto per gli affari di cuore, mentre Marte si sposta in trigono favorendo progetti ed iniziative nella vita professionale e nello studio. Bene la Luna nelle giornate centrali della settimana.

SCORPIONE – La nuova posizione di Mercurio protegge il quotidiano, offrendo suggerimenti positivi in campo professionale, nello studio e anche nelle relazioni interpersonali. I nati della seconda decade possono risolvere, con successo, questioni legate a fisco e giustizia.

SAGITTARIO – I giorni centrali della settimana riservano qualche noia imprevista, causata dall’opposizione della Luna: meglio rimandare impegni importanti all’inizio della prossima. Buone le nuove posizioni di Venere, per le questioni amorose, e di Marte, per un bel carico di energie.

CAPRICORNO – I nati della terza decade possono tirare un sospiro di sollievo e salutano con gioia l’uscita di Marte dal Segno. L’atmosfera diventa subito più leggera e ci si può dedicare qualche momento extra di riposo, per recuperare le energie. Luna capricciosa nel week-end.

ACQUARIO – Ci sono novità importanti nel vostro Cielo, dove si registrano ben due arrivi: quello di Venere, che porta novità in campo sentimentale, e quello di Marte, che vivacizza subito l’atmosfera con eventi inattesi ed imprevisti. In primo piano, per ora, i nati della prima decade.

PESCI – Salutate con gioia l’arrivo di Mercurio, che porta piccole novità nel quotidiano, con ottimi consigli e suggerimenti per quanto riguarda il lavoro e lo studio. Giove continua ad aiutare i nati della seconda decade. Luna speciale nel week-end, con fughe al mare o in compagnia di amici.

