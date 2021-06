Ascolta l'Audio Dell'Articolo

ARIETE – Nel fine-settimana Marte lascia il segno del Cancro per passare in Leone, con una immediata iniezione di energia per i nati di inizio segno, che potranno approfittarne per iniziative di lavoro e progetti a medio termine. Il partner richiede un po’ più di attenzioni, così come gli affari di cuore in genere.

TORO – La giornata di martedì è caratterizzata da una bella Luna nel segno, ottima per qualche sorpresa imprevista, un incontro inatteso, novità che arrivano per telefono. Marte in Cancro, dal week-end, potrà dare nuove energie da impiegare in progetti a medio termine.

GEMELLI – Una settimana speciale, con la visita della Luna, ed i suoi inaspettati regali di compleanno, che si aggiunge alla presenza di Venere nel segno ed alla nuova posizione di Marte in Leone, portatore di grandi energie, ottime per far decollare progetti in campo professionale.

CANCRO – Finalmente potete salutare Marte, che nel fine-settimana si sposta nel vicino segno del Leone. Il cambio d’atmosfera è subito tangibile per i nati di inizio segno, molto più rilassati. Nel week-end arriva anche la Luna, con il suo carico di sorprese e novità, ottima per un buon relax.

LEONE – I nati di inizio segno accolgono, nella giornata di sabato, l’arrivo di Marte. Il ritmo si fa più veloce, incalzante, le giornate sono caratterizzate da imprevisti che vanno affrontati con energia e spirito di improvvisazione. Le prossime settimane saranno un gioco di equilibrio fra opportunità interessanti e situazioni stressanti.

VERGINE – Avete di fronte a voi alcune settimane di tempo per organizzare vita professionale e privata, prima dell’arrivo di Marte che inevitabilmente scombinerà le carte del quotidiano. Per evitare stress vacanzieri è bene anticipare alcune mosse, in modo da non dover lottare con il pianeta guerrafondaio proprio durante l’estate.

BILANCIA – La nuova posizione di Marte, che sabato passa in Leone, offre un sollievo immediato, percepibile soprattutto dai nati della prima decade. Nelle giornate centrali della settimana la Luna offre ottimi consigli da spendere nel quotidiano fatto di lavoro, prove di studio e impegni familiari.

SCORPIONE – In una stagione in cui i pianeti veloci fuggono lontano da casa, bisogna essere attenti a costruire buoni equilibri. Si può contare sulla bella Venere in Cancro, che protegge gli affari di cuore, in un ottimo e costruttivo trigono con Giove in Pesci, che possono sostenere progetti di convivenza a lungo termine.

SAGITTARIO – Salutate con gioia l’arrivo di Marte nel segno amico del Leone: le energie si rinnovano, sono in aumento, e bisogna decidere dove indirizzarle, per promuovere progetti di lavoro o nella vita privata. Un inciampo lunare va messo in conto, nelle giornate centrali della settimana.

CAPRICORNO – Lentamente la situazione migliora, grazie alle cessate ostilità di Marte che lascia l’aspetto di opposizione dal Cancro. Avrete ancora bisogno di qualche giorno per recuperare le energie e smaltire il nervosismo, ma ci sono chiari segnali che ora i vostri progetti potranno avanzare con decisione.

ACQUARIO – Vi attendono alcune settimane particolarmente impegnative, a causa dell’opposizione di Marte. L’atteggiamento migliore sarebbe quello di temporeggiare, rinviando le decisioni di una certa importanza e concentrandosi sul dosare bene le energie. Ostacoli inattesi si profilano all’orizzonte.

PESCI – Ancora una settimana molto positiva, grazie alla presenza di Giove all’inizio del segno, che promuove con successo progetti di lavoro e di coppia, mentre Venere coccola ancora un poco i nati della terza decade. Nuovo sprint a partire dal week-end, grazie alla posizione di Marte che passa nel segno amico del Cancro.

