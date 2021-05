Ascolta l'Audio Dell'Articolo

SEGNO FORTUNATO: PESCI

ARIETE – I nati della seconda decade scontano la quadratura di Marte dal Cancro, che rende ogni situazione un po’ più complessa. Potete puntare l’attenzione sugli affari di cuore, grazie alla nuova e più favorevole posizione di Venere. Bene i giorni centrali della settimana, con la Luna amica.

TORO – Le giornate di oggi, martedì, e domani, mercoledì, possono offrire sorprese e incontri inattesi, grazie alla Luna che accompagna ancora i nati del segno nei festeggiamenti dei compleanni. Bisogna cogliere le opportunità che si presentano e costruire iniziative di successo.

GEMELLI – Si punta sui giorni centrali della settimana, con un vero assembramento di pianeti che danno un’ampia libertà di azione, spaziando su tutti i campi. La Luna porta sorprese e novità, mentre Venere aumenta il fascino personale. Sono le prove generali in vista della stagione dei compleanni.

CANCRO – Arriva in aiuto la Luna, ottima per contrastare la fatica del passaggio di Marte e ritagliarsi qualche momento di relax per il fine-settimana. I nati di giugno possono anche contare, a breve, sugli influssi positivi di Giove che sbarca nel segno amico dei Pesci.

LEONE – La settimana trascorre come un anticipo dell’arrivo della Luna nel segno, all’inizio della prossima settimana, portatrice di novità e di un piccolo aiuto per contrastare la complessa situazione celeste. C’è anche un’altra buona notizia: Giove si sposta momentaneamente in Pesci, con evidente sollievo per tutti.

VERGINE – I supporti celesti sono ancora importanti, grazie all’energia che arriva dal Sole, in trigono dal segno amico del Toro, e dalla Luna, all’inizio della settimana. L’attenzione si concentra sul lavoro quotidiano e sugli impegni di studio. Relax nel week-end.

BILANCIA – Alla borsa stellare le vostre quotazioni sono in crescita, grazie soprattutto ai trigoni dei pianeti veloci, amici dal segno affine dei Gemelli. Bene lavoro quotidiano e iniziative di studio e bene anche la sfera sentimentale, grazie al positivo influsso di Venere. Si deve agire nei giorni centrali della settimana.

SCORPIONE – I primi giorni della settimana sono un po’ complicati, a causa dell’opposizione della Luna, e potranno presentare qualche ostacolo. Si migliora strada facendo e nel week-end si intravedono ottime possibilità di recupero e la bella notizia dell’arrivo di Giove in Pesci, splendido supporter.

SAGITTARIO – La settimana va gestita con cura, soprattutto nei giorni centrali, fra giovedì e sabato, a causa dell’opposizione della Luna, capricciosa. A ciò si aggiunge l’opposizione di Mercurio e di Venere, con intoppi nel quotidiano e per gli affari di cuore. Ci vuole pazienza.

CAPRICORNO – Bisogna captare le energie positive di Luna e Sole, entrambi in Toro, molto favorevoli soprattutto nei primi giorni della settimana. Con il trascorrere dei giorni la situazione si complica, fino al week-end che registra l’opposizione lunare e qualche intoppo che potrebbe farvi innervosire.

ACQUARIO – Le energie a vostra disposizione sono parecchie, grazie ai trigoni che si formano con i pianeti veloci che stanno transitando nel segno amico dei Gemelli. Lavoro, studio e vita sentimentale potranno offrire soddisfazioni e momenti di gioia. I giorni migliori sono quelli compresi fra giovedì e sabato.

PESCI – I nati all’inizio del segno, ma la fase favorevole riguarda tutti, salutano con gioia l’arrivo di Giove, che venerdì 14 sbarca nel segno. Per gli antichi era la Fortuna Major, la Grande Fortuna, da sfruttare in tutti i settori e di ottimi auspicio per chi vuole avviare importanti progetti di vita.

