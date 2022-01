ARIETE – La Luna lascia dietro di sé una scia di buoni propositi, da abbinare alle straordinarie energie che vi vengono inviate da Marte. Bisogna essere pronti a sfruttare il magico incrocio per portare avanti progetti ed iniziative. Qualche noia nel week-end viene presto superata.

TORO – I nati a cavallo fra la prima e la seconda decade danzano sulle note tecno di Urano, che porta imprevisti e novità a scompigliare la quotidianità. Intanto arriva anche la Luna, con il suo carico di sorprese e di incontri inaspettati. Bisogna puntare sui primi giorni della settimana.

GEMELLI – La Luna vi predilige nel fine-settimana e potrete studiare un programmino ad hoc per riposarvi, rilassarvi e soprattutto ricaricare le energie, messe sotto stress dall’opposizione di Marte. Che perdura ancora per qualche giorno, rendendo il quotidiano più impervio del previsto. Vi soccorre la Luna.

CANCRO – La Luna vi traghetta dal week-end alla nuova settimana che inizia, con novità e incontri inediti, con una sorpresa che vi farà particolarmente piacere. E’ un bonus da spendere in Amore, dove le cose non vanno benissimo, per colpa di Venere che si ostina a rimanere nell’emisfero zodiacale opposto.

LEONE – Giove ha lasciato lo scomodo aspetto di opposizione ed i nati della terza decade possono azzardare una soluzione per un problema di natura fiscale oppure legale rimasto in sospeso da tempo. Marte invia buone energie da spendere nel lavoro, nello studio e per formulare nuovi progetti.

VERGINE – La settimana si apre con un’ottima Luna che vi aiuta nel lavoro, nello studio e nella gestione delle faccende quotidiane. L’Amore vi sorride sempre, grazie ad un’altrettanta ottima posizione di Venere, che non si stanca di inviarvi buone energie. E’ il momento di prendere decisioni con il Cuore.

BILANCIA – Gli aspetti dei pianeti lenti sono ottimi, con trigoni e sestili che regalano grandi energie da spendere nel lavoro e per promuovere progetti ed iniziative che vi stanno a cuore. L’Amore non è il massimo, Venere tiene un po’ il broncio, ma in compenso potete contare sulla Luna, all’inizio del week-end.

SCORPIONE – I nati a cavallo fra la prima e la seconda decade devono fare i conti con le inteperanze uraniane. Il pianeta, infatti, è in netta opposizione e potrebbe intralciare il cammino di un vostro progetto con eventi imprevisti. Anche la Luna fa i capricci all’inizio della settimana. Bisogna essere pazienti.

SAGITTARIO – Filate con il vento in poppa di Marte, che vi spinge ad agire con determinazione nel lavoro e nello studio. State anche vagliando nuovi progetti ed iniziative, da portare in porto più avanti. Il week-end è un po’ più ostico del previsto e la vostra salute richiede un momento di riposo.

CAPRICORNO – La settimana propone un momento magico, concentrato fra martedì e giovedì, quando all’abbraccio di Venere, che vi predilige in Amore, si aggiungerà anche quello della Luna. Se non avete ancora conquistato definitivamente il Cuore del vostro amato o della vostra amata, questa è la giusta occasione. Non aspettate il week-end, che non mantiene le promesse iniziali.

ACQUARIO – La presenza di Mercurio, retrogrado nel Segno, è favorevole per le iniziative che riguardano il quotidiano, dal lavoro allo studio, alle relazioni con amici e familiari. I nati a cavallo fra la prima e la seconda decade sono alle prese con Saturno e stringono i denti.

PESCI – I nati all’inizio del Segno si trovano adesso nel caldo abbraccio di Giove che facilita tutti i loro progetti. Bisogna essere attenti a cogliere al volo tutte le belle opportunità che si presenteranno, sia per quello che riguarda la vita professionale, che per la realizzione personale. Bene il week-end, con la Luna amica.

