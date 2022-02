Segno fortunato: Pesci

ARIETE – Si lavora e si trascorrono le giornate in vista del week-end, che porta in regalo la Luna, con il suo carico di novità ed incontri inattesi, una notizia felice. Per il resto c’è ancora qualche freno, ma a breve la situazione migliorerà decisamente, soprattutto per quello che riguarda gli affari di cuore.

TORO – I nati della terza decade possono ancora contare sulle forti spinte che arrivano dal segno amico del Capricorno, da sfruttare al massimo in questa settimana, per gli affari di cuore e per portare avanti un progetto od un’iniziativa a cui tenete in modo particolare. Lunedì arriva la Luna, con un carico di novità.

GEMELLI – La settimana procede fra gli alti e bassi provocati dalla Luna, che si stabilizza nel week-end, portando qualche buona nuova. Per il resto le geometrie celesti sono contrastanti e bisogna attendere ancora qualche giorno prima di un miglioramento deciso.

CANCRO – I nati della terza decade scontano gli ultimi giorni dell’opposizione, non certo leggera, di Venere e Marte, mentre i nati della seconda possono contare sul considerevole aiuto di Sole e di Giove, energie da spendere soprattutto per far decollare un progetto a lungo termine.

LEONE – La settimana si apre con l’opposizione della Luna che pone qualche sgradito ostacolo sul vostro cammino. Si migliora strada facendo, giungendo al week-end che registra il favore del luminare. Il quotidiano registra qualche tensione, da superare a breve. Concludete programmi che vi stanno a cuore, in vista di complicazioni future.

VERGINE – I nati della terza decade sono ancora alle prese con questioni sentimentali e colpi di fulmine, ma hanno anche a disposizione una buona dose di energie da spendere nel settore professionale. Aspetti burocratici e legali della vita quotidiana vanno monitorati con attenzione.

BILANCIA – I nati della terza decade scontano ancora qualche freno che si registra soprattutto nella vita sentimentale, con qualche incomprensione con il partner. Nel quotidiano l’energia è buona, grazie alla bella posizione di Mercurio. Si attendono novità a breve!

SCORPIONE – I nati della seconda decade ricevono energie congiunte da parte del Sole e di Giove, in ottimo aspetto dal Segno amico dei Pesci. Si possono programmare progetti a lungo termine ed iniziative speciali. Bene anche la Luna, in ottimo aspetto nelle giornate centrali della settimana.

SAGITTARIO – Le giornate migliorano, strada facendo, con qualche piccolo intoppo all’inizio della settimana, ma con il sereno che torna nel week-end. Buone energie per gli impegni quotidiani, nel lavoro e nello studio, mentre in Amore è favorito chi alla nascita aveva Venere in Capricorno.

CAPRICORNO – L’attenzione è concentrata sui nati della terza decade, alle prese con questioni sentimentali molto movimentate e colpi di fulmine. Venere e Marte viaggiano appaiati, con grande slancio per la vita amorosa. Un po’ di stress è da mettere in conto, causato soprattutto dal pianeta rosso.

ACQUARIO – Bisogna affrettare le mosse e cercare di programmare il più possibile il quotidiano, in vista dell’arrivo di Marte, che facilmente si divertirà a scombinare tutti i piani. Sta per sopraggiungere anche Venere che, congiunta a Marte, porterà novità ed imprevisti anche nella vita sentimentale.

PESCI – E’ senza dubbio il vostro momento, al centro dell’attenzione celeste e con i festeggiamenti per i compleanni, in compagnia del Sole che regala energia e di Giove, che spolvera i regali che ricevete con la polverina della Fortuna. E’ il momento di agire, senza indugi!

