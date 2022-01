ARIETE – La partita non è semplice, perchè Mercurio, Venere e Marte stanno remando contro, in aspetto di quadratura dal segno del Capricorno. Il quotidiano non è scorrevole come auspichereste. Arriva in aiuto la Luna, nel week-end, che vi consente di preparare un programma solleva-umore.

TORO – Le spinte positive sono davvero molte, complici i forti trigoni dal Segno amico del Capricorno: Mercurio e Marte vi fanno affrontare molto bene lavoro e studio quotidiani, mentre Venere propone una narrazione speciale per gli affari di cuore. La Luna vi fa visita, con sorprese gradite ulteriori, all’inizio della prossima settimana.

GEMELLI – I pianeti veloci sono su posizioni neutrali, il che vi consente un buon raggio di azione, sia nella vita professionale, che nella sfera privata. Sarebbe utile conoscere la posizione dei pianeti alla nascita, che rivelerebbe eventuali handicapp per chi ha valenze in Cancro.

CANCRO – La pressione delle forti opposizioni dal Capricorno si fa sentire su praticamente tutti i nati del Segno. Resistere non è semplice, perchè gli spazi lasciati liberi dalle nubi sono praticamente nulli. Ci vuole pazienza, lasciando trascorrere i giorni contando su qualche piccolo aiuto, come quello della Luna e di Giove.

LEONE – La settimana si apre con qualche grattacapo e qualche noioso contrattempo, dovuto all’opposizione della Luna. Anche le energie non sono al top, come sempre in questo periodo in cui i pianeti veloci sono concentrati nell’emisfero opposto dello Zodiaco. La Luna vi soccorre nel week-end.

VERGINE – Gli aiuti celesti sono davvero molti, concentrati nel Segno amico del Capricorno ed in ottimo aspetto di trigono. Il surplus di energie è spendibile un po’ in tutti i settori, tenendo però conto che i nati all’inizio del Segno devono scontare il freno di Giove: attenzione ad aspetti legali, burocratici e fiscali.

BILANCIA – Luna e Sole giocano a vostro favore, sul breve termine, con buone energie da concentrare sul settore che più vi aggrada. I freni, però, non mancano, a causa delle quadrature dal Capricorno. E’ un sottile gioco di equilibri, aspettando tempi migliori.

SCORPIONE – Gli impulsi positivi sono molteplici ed arrivano dal bel trigono di Giove dai Pesci, che aiuta soprattutto i nati all’inizio del Segno, così come i sestili dal Capricorno possono essere utilizzati in tutti i settori. E’ un buon momento, da sfruttare al massimo per perseguire i propri obiettivi.

SAGITTARIO – Varrebbe la pena conoscere la posizione dei pianeti alla nascita per capire chi sta soffrendo oppure chi sta traendo vantaggio dai transiti nel vicino segno del Capricorno. Intanto tenete d’occhio le finanze ed in particolare i proventi dal proprio lavoro, che potrebbero riservare qualche sorpresa.

CAPRICORNO – In questo momento siete indubbiamente fra i principali protagonisti dello Zodiaco, con una massiccia concentrazione di pianeti che stanno transitando sul vostro settore. Il passaggio di Marte causa stress sia a livello fisico, che mentale, ma vale anche la pena di prestare attenzione alle opportunità che potrebbero presentarsi.

ACQUARIO – E’ il periodo dei compleanni e questa settimana avrete come ospiti speciali il Sole, ovviamente, ma anche la Luna, portatrice di sorprese, regali, auguri ed incontri particolarmente graditi. Speciali le giornate di oggi, martedì 1, e domani, mercoledì 2. Anticipate le mosse, in vista del prossimo arrivo di Marte a scompigliare le carte.

PESCI – I nati della prima decade devono essere pronti ad afferare colpi di fortuna e opportunità inattese, portate da Giove, in una settimana speciale che vede anche la magica presenza della Luna. Anche la partita amorosa è speciale, con programmi di brevi fughe romantiche in compagnia del partner.

