Ascolta l'Audio Dell'Articolo

ARIETE – Si lavora in vista di un fine-settimana che vede l’arrivo della Luna nel segno, con novità positive e incontri inattesi, che rendono piacevole l’atmosfera. Vanno preparate anche strategie professionali a breve termine, per sfruttare la massimo il transito amico di Marte che inizierà a breve.

TORO – I nati della terza decade devono saper sfruttare le energie di Marte, in sestile dal Cancro, che sprona a progetti di lavoro e iniziative da mettere in campo. Per riposarsi si punta sul week-end, quando arriverà a coccolarvi la Luna, portando relax e momenti piacevoli in compagnia di amici e familiari.

GEMELLI – Una settimana positiva, grazie alle numerose presenze dei pianeti nel segno, che accompagnano i compleanni. Non vi perdete nei festeggiamenti, ma puntate l’attenzione sui progetti di lavoro a breve termine, che possono contare sull’ottima spinta di Mercurio, che accompagna anche incredibili recuperi scolastici.

CANCRO – Baciati da Venere, che arriva nel segno giovedì 3, favorendo subito le relazioni con il partner, ma anche aumentando il fascino personale, da spendere per nuove conquiste. I nati della terza decade, invece, sono alla prese con il transito di Marte, un po’ stancante, ma anche portatore di inattese opportunità.

LEONE – La Luna è particolarmente promettente, in vostra compagnia per un week-end lungo, che consente relax e piacevoli incontri, questi ultimi incoraggiati anche dalla nuova posizione di Venere, in Cancro, che per molti di voi sarà una coccola sui pianeti di nascita. Anticipate le mosse, prima dell’arrivo di Marte, a metà mese.

VERGINE – La parte centrale della settimana presenta qualche noioso imprevisto, dovuto ai capricci della Luna, ma tutto viene superato velocemente, grazie alle nuove geometrie che si disegnano in Cielo. Con lo sbarco di Venere in Cancro, infatti, aumentano le vostre quotazioni alla Borsa dei sentimenti, con una ritrovata intesa con il partner e nuove conquiste.

BILANCIA – Bisogna dosare le forze con attenzione: da una parte la quadratura di Marte continua a mettervi di fronte ad ostacoli imprevisti, che richiedono soluzioni immediate, mentre dall’altra la Luna si oppone nel fine-settimana, creando tensioni e malumori. Ci vuole pazienza.

SCORPIONE – La notizia positiva riguarda l’arrivo di Venere nel segno amico del Cancro, che diventerà subito un’alleata preziosa per chi deve risolvere questioni di cuore lasciate in sospeso. Bisogna anticipare le mosse, per prevenire qualche possibile sgambetto lunare, all’inizio della settimana prossima.

SAGITTARIO – Vi scrollate di dosso le antipatie venusiane, con il pianeta che a partire da giovedì 3 lascia lo scomodo aspetto di opposizione, per diventare decisamente più collaborativo. Si recuperano posizioni in amore, ma soprattutto vanno preparate strategie per nuove obiettivi di cuore e professionali.

CAPRICORNO – Ci inoltriamo in una stagione che non è sicuramente la vostra favorita, soprattutto se consideriamo gli aspetti celesti, con le Stelle che si danno appuntamento nell’emisfero zodiacale opposto. La forma fisica richiede qualche attenzione in più, così come le questioni di cuore, messe un po’ in disparte da una Venere lontana.

ACQUARIO – La settimana si apre all’insegna delle sorprese e della novità portate dalla Luna, con notizie inattese ed incontri inaspettati, che rallegrano il cuore. Le Stelle sorridono, dal segno amico dei Gemelli, e permettono di recuperare posizioni, in un anno un po’ speciale, segnato dalla presenza di Saturno che pretende da voi molto lavoro.

PESCI – Una settimana decisamente al top, grazie alla presenza della Luna nel segno, insieme a Giove e, da giovedì, in aspetto di trigono con Venere in Cancro. Si punta sull’amore, senza indugi, per fare nuove conquiste e per fare incontri speciali. Con tanto fascino ed un pizzico di fortuna.

Commenti