ARIETE – Scomparsi i freni marziani, oramai proseguite spediti il vostro cammino verso un periodo in cui, in genere, potete contare sul supporto delle Stelle. Per ora è meglio accantonare gli affari di cuore, messi in discussione dalla nuova posizione di Venere, mentre la Luna porterà novità alla fine del week-end.

TORO – I nati della prima decade sono sotto il tiro incrociato di Marte: è un momento faticoso e non facile, in cui tutto ciò che dovete fare vi costa parecchia fatica. Posticipate di qualche settimana eventuali progetti ed iniziative e cercate di affrontare il quotidiano con pazienza.

GEMELLI – La settimana si apre con le antipatie lunari, che vengono superate nei giorni successivi, fino ad arrivare al bel trigono della Luna fra giovedì e venerdì, con suggerimenti stellari di cui tenere conto. Il fine-settimana risente di qualche intemperanza celeste e conviene non commettere imprudenze.

CANCRO – Le giornate di oggi, martedì, e di domani, mercoledì, non saranno certo il massimo, a causa dell’opposizione lunare che crea malumore e qualche contrattempo. Si migliora nei giorni successivi, sino ad arrivare al nuovo ottimismo del week-end, complice una Luna amica. In Amore conviene evitare le decisioni affrettate.

LEONE – Le geometrie sono complesse e mettono sotto stress il lavoro quotidiano e gli impegni di studio. Ci vuole pazienza e soprattutto grande agilità nel dribblare le trappole celesti, comprese quelle della Luna, nella parte centrale della settimana. La situazione migliora sul finire del week-end.

VERGINE – Il quadro generale è decisamente buono, con supporti più che positivi dai segni amici dello Scorpione e del Capricorno. Lavoro a parte, la nuova posizione di Venere è anche complice di recuperi in Amore, mentre la Luna vi sorride fra oggi, martedì, e domani, mercoledì. Qualche intoppo nel fine-settimana.

BILANCIA – L’uscita di Marte dal Segno vi consente di recuperare in fretta nuove e più fresche energie che potrete spendere per nuovi progetti di lavoro e di studio. Più complessa la partita in campo sentimentale, dove ci vuole più pazienza. Bene le giornate di giovedì 11 e venerdì 12.

SCORPIONE – Marte e Mercurio viaggiano appaiati ai primi gradi del Segno e richiedono una certa prudenza: vi ritorvate, improvvisamente, sotto stress e rischiate di riversare il vostro nervosismo su familiari ed amici, dicendo cose che non pensate. Meglio il week-end, con la Luna amica.

SAGITTARIO – La settimana inizia nel migliore dei modi, con la Luna nel Segno, con novità e possibili incontri imprevisti. Vi state preparando alla parte migliore dell’anno, ai compleanni, con le Stelle veloci che si danno appuntamento nel vostro settore zodiacale. E’ il momento di osare!

CAPRICORNO – E’ una settimana davvero speciale, che si apre con la congiunzione di Luna e di Venere che favorisce la vita sentimentale, con nuovi stimoli per le coppie consolidate, e novità per chi è single. Non mancano eventi positivi anche per la vita professionale, dove è favorita la comunicazione.

ACQUARIO – Puntate tutto sulle giornate di giovedì 11 e di venerdì 12, con la presenza della Luna che offrirà una marcia in più per affrontare gli impegni quotidiani di lavoro, di studio e le relazioni interpersonali o amorose. Sprint fortunato per i nati della terza decade, grazie a Giove.

PESCI – Bisogna concentrarsi sui nuovi progetti e sulle iniziative di lavoro e di studio, grazie alla bella spinta che arriva da Marte e da Mercurio, dal segno amico dello Scorpione. Nella settimana preferite il week-end, dalla Luna positiva in aspetto di trigono. Cogliete tutte le opportunità!

Commenti