ARIETE – Se avete appuntamenti di lavoro o sentimentali a cui tenete in modo particolare, posizionateli sui giorni all’inizio a alla fine della settimana, evitando i centrali che saranno segnati dall’opposizione della Luna, con qualche inevitabile sgambetto o grattacapo. Si lavora in anticipo, per prevenire gli ostacoli futuri di Marte.

TORO – Chi è innamorato e chi è in cerca dell’anima gemella deve affrettare le mosse, perchè da sabato 11 la nuova posizione di Venere, opposta in Scorpione, renderà più complicato relazionarsi con il partner o tessere nuovi legami. Anche il fine-settimana risente dei capricci della Luna.

GEMELLI – All’inizio sembra che la settimana non vada per il verso giusto, ma dalla metà la Luna diventa sorridente e portatrice di novità e sorprese interessanti. Bisogna prepararsi a sfruttare nel modo migliore le belle energie che a breve giungeranno dal trigono di Marte in Bilancia.

CANCRO – I primi giorni della settimana sono impegnativi, dovete affrontare diverse questioni un po’ in tutti i settori, dal lavoro, alla famiglia. Successivamente l’atmosfera diventa più leggera e sabato 11, con l’arrivo di Venere in Scorpione, potrete dedicarvi al partner e alle nuove conquiste amorose.

LEONE – La Luna vi offre aiuto nei giorni centrali della settimana, tuttavia risentite delle forti opposizioni che arrivano dall’Acquario: i nati di inizio segno sono impegnati a contrastare Saturno, che mette di fronte a prove importanti, mentre i nati di agosto devono stare attenti ad aspetti legali e burocratici.

VERGINE – Bisogna evitare qualsiasi tipo di polemica, nei primi giorni della settimana quando la Luna si congiunge a Marte e ne nasce qualche bisticcio di troppo. Il pianeta guerrafondaio dello Zodiaco si appresta a lasciare il vostro segno, con evidente sollievo per tutti. Cogliete però al volo le ultime opportunità che vi offre.

BILANCIA – Venere si appresta al congedo e allora è bene affrettare le mosse in amore. Vi viene in aiuto anche la Luna, fra le giornate di giovedì e venerdì, portando sorprese e novità, ma anche incontri inattesi. Preparatevi all’arrivo di Marte, che movimenterà non poco il quotidiano.

SCORPIONE – E’ una bella settimana che vede giungere dalle Stelle due aiuti importanti, proprio all’inizio del week-end: si tratta del passaggio della Luna, che porta le sue sorprese e le sue novità, e dell’arrivo di Venere. Inizia una nuova fase per la vita sentimentale, con carte nuove e fortunate da giocare.

SAGITTARIO – La Luna vi raggiunge all’inizio della prossima settimana e già lunedì 13 potrebbe essere artefice di eventi inattesi e gradevoli. Per il resto, il prossimo aspetto di Marte favorirà la vita professionale ed i progetti di studio, grazie alle nuove ed importanti energie che sarà pronto a dispensare.

CAPRICORNO – Gli aspetti che il vostro Sole forma con il segno amico della Vergine sono preziosi per supportare il lavoro quotidiano. A breve anche Venere si sposterà su di un aspetto ben più armonico e a trarne subito beneficio sarà la vostra vita sentimentale e i rapporti interpersonali.

ACQUARIO – Si punta sui giorni centrali della settimana, che rimangono i più promettenti, mentre per il resto bisogna fare i conti con gli importanti pianeti che stanno attraversando il vostro segno: i nati di gennaio fanno i conti con Saturno e le sue prove, mentre i nati di febbraio possono contare su fortune inaspettate dispensate da Giove.

PESCI – Si scontano ancora le antipatie stagionali, con diversi pianeti raggruppati nell’emisfero opposto dello Zodiaco. La settimana si apre con la fastidiosa opposizione della Luna, ma i suoi capricci saranno presto dimenticati, arrivando ad un week-end più sereno. Da sabato sera la vostra vita sentimentale sarà in netta ripresa.

