ARIETE – Si lavora bene nei primi giorni della settimana, sia in campo profssionale che per chi deve affrontare impegni di studio. Le energie sono buone, grazie ai trigoni di Mercurio e Sole, con una buona spinta per chi si occupa di comunicazione. Molto positivo il week-end, con la Luna nel segno.

TORO – Luna e Venere, nei primi giorni della settimana, sono alleate speciali, sia per quello che riguarda nuove opportunità di lavoro, sia per regalare novità in campo sentimentale. E’ il momento giusto per ritrovare una perfetta armonia con il partner. I nati di fine segno accusano la stanchezza provocata da Marte.

GEMELLI – In questo periodo ci vuole un po’ di pazienza: le Stelle sono concentrate nell’emosfero zodiacale opposto e non regalano certo grandi novità o grandi soddisfazioni. Si punta sulle giornate di mercoledì 8 e giovedì 9, per recuperare un po’ di terreno, in vista di tempi migliori.

CANCRO – Insomma. Bisogna per un momento evitare di polemizzare con il partner, complice l’opposizione di Venere, e non pretendere troppo dai sentimenti, che lasciano un po’ a desiderare. E’ un periodo un po’ così, dove vi soffermate a riflettere sulle vostre relazioni. Meglio il week-end.

LEONE – Le giornate centrali della settimana sono le più faticose, a causa dell’opposizione lunare che crea insoddisfazione e mette sulla strada qualche intoppo imprevisto. Il week-end offre spunti migliori, grazie ad una nuova posizione della Luna. Mercurio e Sole offrono energie da spendere nel lavoro e nello studio quotidiani.

VERGINE – Bisogna anticipare le mosse nei primi giorni della settimana, perchè il week-end, nonostante il vostro programma, potrà presentare qualche imprevisto. Approfittate di queste settimane per appianare eventuali contrarietà con il partner, complice una bella Venere che vi proteggerà ancora per lungo tempo.

BILANCIA – Una buona settimana, in cui sarete supportati dalla Luna, soprattutto nei giorni centrali quando potrete dedicarvi con successo a nuove iniziative di lavoro e progetti di studio. Bisogna prestare, invece, un po’ più di attenzione nel week-end, quando la Luna si opporrà creando qualche imprevisto.

SCORPIONE – I nati della terza decade sono alle prese con Marte che spinge a valutare nuove opportunità di lavoro, nuovi progetti ed iniziative. Il consiglio è quello di non lasciarsi trasportare dai facili entusiasmi e di valutare con attenzione. Gli altri hanno bisogno di riposo, per riprendersi da un periodo un po’ turbolento.

SAGITTARIO – Bene, con Sole e Mercurio che mettono a disposizione ottime energie da spendere nel quotidiano, nel lavoro come nello studio, valutanto anche nuove opportunità di impiego. Bene anche l’Amore, soprattutto per chi alla nascita aveva Venere in Capricorno.

CAPRICORNO – Continua un periodo davvero speciale, grazie alla presenza di Venere nel Segno, una compagna che sarà con voi per diverse settimane. E’ il momento giusto per prendere decisioni importanti in campo sentimentale, ma anche per vagliare nuove opportunità di lavoro.

ACQUARIO – La Luna vi fa visita nelle giornate di mercoledì 8 e di giovedì 9, portando qualche sorpresa natalizia anticipata, ma ci sarà anche l’occasione per incontri piacevoli, con persone che non vedevate da tempo. Privilegiati, in Amore, tutti quelli che alla nascita avevano Venere in Capricorno.

PESCI – Una settimana ricca di opportunità, grazie ai suggerimenti di Marte, per i nati di fine Segno, che possono sfruttare queste belle energie per qualche nuovo progetto in campo professionale o per affrontare un impegno particolarmente impegnativo nello studio. Ottima la Luna nel fine-settimana, con sorprese speciali.

