ARIETE – Si sfruttano al massimo i consigli e le energie di Venere e Marte in trigono dal segno amico del Leone, la prima per quanto riguarda gli affari di cuore ed il secondo per promuovere progetti ed iniziative di lavoro. La parte centrale della settimana è più faticosa, con l’avversione della Luna.

TORO – La settimana si apre nel modo migliore, con la visita della Luna che porta novità interessanti e consigli da spendere nel lavoro e per chi deve ancora affrontare impegni di studio. A breve Mercurio favorirà gli incontri con amici vecchi e nuovi, con programmi interessanti per il week-end.

GEMELLI – I supporti celesti sono molteplici, a cominciare dalla Luna che favorisce incontri, scambi di notizie, sorprese inattese. Vanno colti al volo gli ultimi suggerimenti di Mercurio, utili per il lavoro e lo studio e vanno consolidati i progetti che il pianeta ha suggerito in questi mesi.

CANCRO – La Luna vi fa compagnia nel fine-settimana, favorendo incontri e fughe veloci verso il mare, così come il prossimo arrivo di Mercurio infittisce le relazioni con amici vecchi e nuovi. Marte in transito sul secondo campo consiglia cautela con le spese.

LEONE – Venere e Marte danzano nel Segno cercando di dare energia a chi sta scontando l’opposizione di Saturno dall’Acquario. E’ un momento che va sfruttato per portare avanti progetti ed iniziative di lavoro, consapevoli della stanchezza e del nervosismo diffusi e cercando di concedersi il giusto riposo.

VERGINE – Avete a disposizione almeno un paio di settimane per impostare una programmazione che in seguito, con l’arrivo di Marte, potrebbe farsi più complessa. Un po’ di relax nel fine-settimana, in attesa dei suggerimenti di Mercurio che arriveranno a breve…

BILANCIA – Si punta sulla parte centrale della settimana, grazie agli ottimi supporti dal segno amico dei Gemelli, consigli stellari da utilizzare un po’ in tutti i settori. Il fine-settimana è un po’ più impegnativo e le energie vanno dosate con cura. Ritagliatevi momenti da trascorrere con il partner.

SCORPIONE – Dovete giocare al meglio i buoni influssi che arrivano dai pianeti in Cancro, a cominciare dalle energie del Sole e, nel fine-settimana, dal trigono della Luna, che richiede un programma in tutto relax. Da lunedì 12 la nuova posizione di Mercurio sarà favorevole ad iniziative di lavoro e di studio.

SAGITTARIO – La settimana si apre dovendo superare i piccoli contrattempi causati dai capricci della Luna, ma da venerdì in poi potrete pensare con serenità ad un programma di svago per il week-end. I nati a fine Segno possono contare sull’appoggio di Venere per una conquista importante.

CAPRICORNO – Ci si muove sempre con cautela in un periodo dell’anno dove le insidie stellari non mancano. Il fine-settimana non è sereno come vorreste, a causa dell’opposizione della Luna che crea ostacoli imprevisti e noiosi. Si fa buon viso e cattivo gioco, aspettando, a breve, influssi migliori.

ACQUARIO – Le giornate migliori della settimana sono quelle fra mercoledì e giovedì, complice la Luna in trigono dal segno amico dei Gemelli. Per il resto, la stanchezza è diffusa e il nervosismo è persistente, a causa dell’opposizione di Marte. Ma la riscossa non è lontana.

PESCI – Si punta tutto sul week-end, dalla Luna decisamente amica che consente programmi di svago, in compagnia di amici piacevoli oppure di amori inattesi. I nati di inizio Segno devono tenere gli occhi bene aperti, per cogliere al volo tutte le opportunità offerte dalla presenza di Giove, la Fortuna Maior.

