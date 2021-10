Ascolta l'Audio Dell'Articolo

ARIETE – Sfortunati al gioco, fortunati in Amore. In questo momento di antipatie stagionali delle Stelle, fate tesoro dell’antico detto. Diversi pianeti veloci sono concentrati nella parte opposta dello Zodiaco, creando malumore: solo Venere si sfila e si muove in posizione migliore, offrendo aiuti insperati.

TORO – La settimana inizia bene, grazie all’appoggio della Luna che, tuttavia, cambia idea (in fondo non si offenderà se diciamo Che è…lunatica!) e all’inizio del week-end sarà pronta a creare qualche noioso contrattempo. Concentrate gli impegni nella giornata di oggi, martedì 5 ottobre.

GEMELLI – Gli aiuti celesti non mancano, anche se il quotidiano risente del malumore lunare, che nel fine-settimana potrà creare qualche contrattempo. In Amore bisogna affrettare le mosse, perchè a breve la nuova posizione di Venere non aiuterà di certo il rapporto di coppia.

CANCRO – Ultimi giorni utili per definire questioni sentimentali lasciate in sospeso, poi Venere si defila su posizioni meno favorevoli per la vita di coppia. Si punta, però, sul fine-settimana, grazie ai favori della Luna, da sfruttare un po’ in tutti i settori e soprattutto per trascorrere un week-end allegro e sereno.

LEONE – Si lavora tutta la settimana con il pensiero teso al week-end, quando Stelle decisamente benevole vi invitano a predisporre un programma di tutto relax e divertimento, in compagnia degli amici più cari. Quotazioni in salita per i titoli amorosi, grazie al nuovo trigono di Venere!

VERGINE – “Luna, che cosa vuoi che dica, non so recitare, ti posso solo offrire un fiore e poi portarti a ballare. Vedrai saremo un po’ felici e forse molto più che amici”, cantava Gianni Togni e forse potete fare vostri questi versi: la Luna vi accompagna in questi primi giorni, con sorprese ed incontri inaspettati…

BILANCIA – Si prosegue con successo nella stagione dei compleanni, con amici e corteggiatori che non mancano di farvi arrivare auguri e sorprese molto gradite. Venere facilità le relazioni segrete, facendo però attenzione ai trabocchetti che potrà tendere il geloso Marte.

SCORPIONE – E’ una settimana, e soprattutto un week-end, speciale per chi desidera ritagliarsi un momento particolare per sé e per il partner, mentre chi è in cerca dell’anima gemella dovrà stare molto attento alle occasioni che si presenteranno. Novità in arrivo fra venerdì e sabato.

SAGITTARIO – Se negli ultimi tempi la vita sentimentale non vi ha dato le soddisfazioni che vi aspettavate, allora è arrivato il momento di recuperare: Venere sbarca nel vostro Segno insieme al suo bagaglio amoroso che segnerà subito un cambiamento d’atmosfera, mentre la Luna vivacizzerà il week-end.

CAPRICORNO – A parte un “buco” nelle giornate centrali, la settimana trascorrere in modo positivo, grazie alla protezione della Luna, che suggerisce soluzioni pratiche ai problemi quotidiani di lavoro e di studio. Le Stelle stanno, adagio, adagio, raggiungendo il vostro settore, con evidente sollievo.

ACQUARIO – In Cielo si disegnano nuove geometrie celesti ed è utile cercare alleanze fra i pianeti, utili per affrontare i prossimi mesi. Le energie sono sempre buone, grazie al trigono di Marte, e a breve la nuova posizione di Venere darà un impulso speciale alla vita amorosa.

PESCI – La settimana non si apre nel modo migliore, a causa della Luna che crea qualche malumore e qualche intoppo nel lavoro quotidiano oppure nel piano di studi. Meglio il fine-settimana, quando un programma ad hoc potrà far dimenticare gli ostacoli dei primi giorni.

