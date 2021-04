Ascolta l'Audio Dell'Articolo

ARIETE – Marte in quarato dal Cancro suggerisce cautela, un po’ in tutti i settori, soprattutto nella parte centrale della settimana, quando verrà raggiunto dalla Luna. La riscossa è dietro l’angolo, ma per ora cercate di avere pazienza. Con l’arrivo del fine-settimana migliorerà anche il vostro umore, per belle giornate in compagnia di amici graditi.

TORO – Venere predilige i nati della terza decade, impegnatissimi in partite amorose che potranno avere esiti molto soddisfacenti. Marte e Luna dal Cancro inviano energie molto positive, da spendere a vostro piacimento nei progetti che più vi stanno a cuore. Scegliete le giornate di domenica 9 e lunedì 10 per un appuntamento speciale.

GEMELLI – La partita è facile, soprattutto se confrontate l’oggi con il passato recente, quando le stelle non erano così propizie. Sfruttate tante belle energie nel modo migliore, in attesa dell’arrivo di Venere, che porterà novità in campo sentimentale. Sole, Luna e Mercurio nel segno offrono regali e sorprese gradite.

CANCRO – L’atmosfera è calda, e non certo per le temperature, quanto piuttosto per il transito di Marte nel segno che prende di mira i nati della seconda decade. Un po’ di prudenza è d’obbligo, così come evitare di cadere nella trappola del nervosismo. La Luna porta incontri e telefonate inaspettate fra mercoledì e giovedì. Sappiate cogliere le buone occasioni che si presentano.

LEONE – Concentrate tutta la vostra attenzione sul lavoro e sullo studio: per gli studenti che devono affrontare le impegnative prove di fine anno gli aiuti celesti non mancano. Nella settimana preferite le giornate di venerdì 7 e sabato 8, con la Luna nel segno, che porta notizie inattese.

VERGINE – Dovete fare attenzione a quanto accade intorno a voi, sapendo cogliere l’attimo giusto per dare una spinta positiva ai vostri progetti, sia di lavoro, che di studio. La Luna vi accompagna benevola alla fine del week-end e all’inizio della settimana prossima, portandovi suggerimenti inaspettati.

BILANCIA – Potete dedicarvi con energia a progetti di lavoro e di studio, supportati da buone geometrie celesti. Presto anche Venere sarà particolarmente protettiva per le questioni sentimentali, in particolare per i nati di inizio segno. Bene i primi giorni della settimana, mentre qualche noia si potrebbe presentare fra mercoledì e giovedì.

SCORPIONE – Se non riuscite a distogliere la mente da questioni amorose, allora cercate di avere ancora un po’ di pazienza: a breve cesseranno le antipatie di Venere e potrete recuperare punti preziosi agli occhi del partner o di una nuova conquista. Concentratevi sul lavoro, dove le opportunità sono migliori.

SAGITTARIO – Il Cielo muta leggermente e già a partire dalla metà della settimana riuscirete a percepire gli effetti favorevoli, con situazioni che si sbloccano a vostro vantaggio soprattutto in campo lavorativo e nello studio. In amore, invece, ci vuole ancora un po’ di pazienza: giocate in difesa.

CAPRICORNO – La partita celeste è complessa, è inutile negarlo: Saturno nel segno pretende il vostro impegno in progetti importanti e a lungo termine, mentre, sul fronte opposto, Marte mette sul vostro cammino ostacoli inattesi. Pazienza e perseveranza sono, però, le vostre armi vincenti.

ACQUARIO – I suggerimenti stellari sono buoni, soprattutto per quello che riguarda il lavoro quotidiano, le relazioni interpersonali di tutti i giorni e gli ultimi impegni scolastici. La parte centrale della settimana è un po’ più complicata, con un imprevisto che vi mette di cattivo umore. Recuperate nel week-end.

PESCI – Se dovete affrontare qualche impegno importante o incontrare una persona che vi sta particolarmente a cuore, i giorni da tenere presente sono quelli fra martedì e giovedì, con la Luna complice dal segno amico del Cancro. Qualche ostacolo imprevisto, invece, nel fine-settimana, da superare con agilità.

Commenti