Ascolta l'Audio Dell'Articolo

ARIETE – Conviene anticipare le mosse il più possibile, perchè in Cielo le geometrie celesti si stanno complicando, complici le consuete antipatie stagionali. Amore e relazioni interpersonali quotidiane iniziano a risentirne e bisogna evitare le polemiche inutili. Il week-end è il momento più fortunato.

TORO – I nati di fine segno possono ancora contare sulle belle energie che arrivano da Marte, utili per completare velocemente i progetti iniziati. Successivamente le situazioni si complicano e l’autunno richiederà valutazioni attente dei percorsi che deciderete di intraprendere.

GEMELLI – Bene! Si punta senza indugi sui promettenti trigoni dal segno amico della Bilancia, che favoriscono le relazioni sentimentali, così come i contatti quotidiani di lavoro e con gli amici vecchi e nuovi. Vale la pena di pianificare nuove iniziative e avviare nuovi progetti, grazie alle prossime energie che giungeranno da Marte.

CANCRO – La Luna vi fa visita nei giorni centrali della settimana, portando sorprese e novità gradite, incontri con amici e persone che non vedevate da tempo. Per il resto ci vuole un po’ di pazienza, con i pianeti veloci che sono lontani e distratti. Non provocate il partner inutilmente.

LEONE – Una bella settimana, grazie ai sestili che il vostro Sole forma con i pianeti veloci, protettivi per le storie sentimentali, ma anche per le iniziative ed i contatti quotidiani di lavoro. Per il resto, puntate sul fine-settimana, con la Luna nel segno a portare incontri e novità inattese.

VERGINE – I nati di fine segno sentono la pressione di Marte, che li spinge ad agire oppure che mette sul cammino imprevisti da superare con creatività. Le energie ci sono e vanno dosate con attenzione, per conquistare tappe preziose. Sul finire del week-end la Luna arriverà a farvi compagnia.

BILANCIA – Mercurio e Venere sono fidi compagni in queste settimane, ottimi per fare nuovi incontri, avviare amicizie che a breve potranno trasformarsi in qualche cosa di più. Bene anche la Luna all’inizio della settimana, portatrice di novità inattese. E’ un buon momento in cui bisogna agire!

SCORPIONE – Si punta sulla parte centrale della settimana, con giornate protette dalla Luna che favorisce incontri e contatti. Per il resto le Stelle stanno viaggiando veloci verso il vostro segno, insieme a nuove opportunità. Marte dispensa energie da spendere in nuovi progetti.

SAGITTARIO – L’inizio della settimana è un po’ segnato dai capricci della Luna, lontana nell’emisfero opposto dello Zodiaco; non tutto va come avreste voluto, ma ci sarà tempo per recuperare nei giorni successivi ed in particolare nel week-end. Intanto potete consolarvi con Venere, protettiva in amore.

CAPRICORNO – Il lavoro ed i nuovi progetti professionali vanno messi in primo piano e sono quanto può darvi le soddisfazioni maggiori, grazie al prezioso aiuto di Marte, ancora in positivo aspetto di trigono. Per il resto le Stelle sono lontane e distratte, meglio concentrare le energie sul quotidiano.

ACQUARIO – Le Stelle sono sicuramente più favorevoli all’inizio della settimana, mentre successivamente la Luna si distrae e potrà creare qualche pasticcio che vi metterà di cattivo umore. Ma Venere vi aiuterà a superare tutto e sarà protettiva anche nei giorni a venire.

PESCI – I nati di fine segno sono impegnati a contrastare l’opposizione di Marte, che crea stress e fatica, mentre tutti gli altri possono iniziare a riprendere fiato dopo settimane in cui non tutto è andato per il verso giusto. La Luna sarà un ottimo aiuto, in particolare nelle giornate centrali della settimana.

Commenti