Ascolta l'Audio Dell'Articolo

ARIETE – L’attenzione si concentra sulle energie che giungono dal segno amico del Leone, dove sta transitando il Sole, di buon auspicio per le relazioni interprersonali e per i progetti in ambito quotidiano. Il fine-settimana vede ancora un bel valore di Fuoco della Luna, da sfruttare con un programma tutto su misura.

TORO – E’ il momento giusto per predisporre progetti e promuovere iniziative in ambito professionale e di vita familiare, grazie agli ottimi aspetti di trigono di Marte e di Venere, dal segno amico della Vergine. Il settore tecnologico è sempre quello che in questo momento offre i risultati migliori.

GEMELLI – La Luna amica in questo inizio di settimana è un ottimo incipit per chi parte per le vacanze con le prime giornate caratterizzate da novità ed incontri inattesi. Attenzione a qualche possibile intoppo creato da Marte, ci vuole un po’ di pazienza soprattutto nei confronti del partner. Meglio scegliere amici compiacenti!

CANCRO – La Luna vi fa visita sul finire della settimana e in vista del week-end, portando novità e magari qualche piccolo regalo o una visita inaspettata. Per il resto, Marte regala buone energie, così come Venere, che protegge anche gli affari di cuore, sia per chi è in coppia, che per chi è alla ricerca di un nuovo amore.

LEONE – I compleanni si festeggiano nel migliore dei modi, soprattutto nel fine-settimana, quando si incontreranno nel vostro segno i due luminari, Sole e Luna, e Mercurio: feste animate (ma non troppo, mi racocmando) e gli incontri con tanti amici vecchi e nuovi vi riempiranno di gioia.

VERGINE – I nati della prima decade sono sotto il tiro diretto di Marte, impegnati più a far fronte agli imprevisti piuttosto che a godersi le vacanze. Cercate di destreggiarvi nel modo migliore fra impegni programmati e non, lasciando anche uno spazio per gli affari di cuore, molto importanti, grazie alla presenza di Venere nel segno.

BILANCIA – Si punta soprattutto sull’aiuto di Giove e di Saturno, in trigono dall’Acquario, per procedere con i progetti e le iniziative di lavoro, questo ovviamente per chi non è ancora in vacanza. Per chi, al contrario, è in villeggiatura, si deve scegliere il fine-settimana, con le stelle pronte a garantire divertimento e relax.

SCORPIONE – I giorni centrali della settimana sono i migliori, grazie alla Luna che incoraggia nuove incontri e l’arrivo di qualche novità. Per il resto ci sono buone energie da spendere nel lavoro e nello studio, evitando di affaticarsi troppo…Un week-end senza grandi impegni sarebbe l’ideale.

SAGITTARIO – Bisogna mettere in conto qualche intoppo, soprattutto nei primi giorni della settimana, a causa dell’opposizione della Luna, troppo capricciosa. Chi è in vacanza non riesce a distendersi come vorrebbe, mentre chi rimane a casa è nervoso. L’umore migliora decisamente nel week-end.

CAPRICORNO – Marte e Venere in trigono dal segno amico della Vergine potranno essere dei validi alleati per chi ha deciso di concentrarsi sul lavoro e su nuovi progetti professionali o di studio. I giorni centrali della settimana segnano un po’ il passo, con la Luna opposta. Più disteso il week-end.

ACQUARIO – La settimana si apre bene, con i buoni suggerimenti della Luna; tuttavia nei giorni successivi le Stelle un po’ si distraggono e bisogna fare fronte alle consuete antipatie stellari, con qualche capriccio di troppo da parte della Luna nel week-end. Non innervositevi.

PESCI – L’opposizione di Marte e Venere si fa sentire soprattutto in campo amoroso, dove non riuscite a trovare la giusta sintonia con il partner. Puntate sui giorni centrali della settimana, quando la Luna amica vi aiuterà a trovare la soluzione giusta ai vostri problemi di cuore.

