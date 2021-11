ARIETE – Gli aiuti celesti sono importanti, con Sole e Mercurio che regalano un bel bagaglio di vivaci energie da mettere a disposizione degli impegni del quotidiano. I primi giorni della settimana potranno presentare qualche noioso contrattempo, ma la rivincita è dietro l’angolo, con un buon week-end.

TORO – La settimana appare piuttosto complicata a causa dell’ opposizione della Luna, nei giorni centrali, che si somma a quella di Marte. Ci vuole un po’ di prudenza e soprattutto di pazienza per districare contrattempi imprevisti. La situazione migliora verso il week-end, che lascia intravedere una soluzione.

GEMELLI – Bisogna lavorare in fretta, concentrando gli impegi nella prima parte della settimana, quando potrete ancora contare sull’appoggio della Luna. Successivamente l’atmosfera diventa più pesante, complici le consuete antipatie celesti stagionali. Evitate impegni importanti nel week-end.

CANCRO – Le giornate centrali della settimana sono le migliori, accompagnate da una Luna favorevole ed è bene concentrare qui gli impegni a cui si tiene maggiormente. Bene i nati della terza decade che possono contare sull’appoggio energizzante di Marte. Più complicata la giornata di lunedì 6.

LEONE – Sole e Mercurio sono due paladini importanti nell’affrontare gli impegni quotidiani, supportando il quotidiano con buone energie. Gli amici possono offrire consigli utili e preziosi. I nati della terza decade potranno essere alle prese con problemi legali e fiscali inaspettati.

VERGINE – La settimana si apre bene, con buon risultati nel lavoro e nello studio e anche le giornate centrali potranno essere di buon auspicio per impegni di una certa importanza. Qualche piccolo contrattempo nel week-end, ma viene in aiuto il partner per risolvere la situazione.

BILANCIA – La Luna vi fa visita nei primi giorni della settimana, portando notizie che attendevate da tempo e regalandovi incontri inattesi. Piccole sorprese rallegrano le giornate. Attenzione alle spese impreviste: sarà bene dosare con saggezza entrate ed uscite: ci riescono meglio i nati della terza decade.

SCORPIONE – I nati della terza decade si ritrovano a fare i conti con Marte, che dissemina il cammino quotidiano di imprevisti. Bisogna, in mezzo a un po’ di confusione, saper riconoscere le buone opportunità. Bene le giornate di giovedì 2 e di venerdì 3, quando arriva anche la piacevole visita della Luna.

SAGITTARIO – Festeggiate con piacere i compleanni, accompagnati da Sole e Mercurio, paladini d’eccezione che vi mettono a disposizione un buon bagaglio di energie da spendere negli impegni quotidiani. La Luna porta regali e visite gradite di amici nel week-end.

CAPRICORNO – Venere vi predilige e continua ad accompagnarvi nel vostro cammino quotidiano: siete privilegiati nel rapporto con il partner e chi vuole fare nuove conquiste ha sicuramente una marcia in più. I modi sono affascinanti e gentili. Molto bene anche lunedì 6, con la Luna nel Segno.

ACQUARIO – Meglio la prima parte della settimana, quando potrete contare sull’appoggio lunare. Diversamente, i nati di inizio Segno fanno i conti con Saturno e con importanti scelte di vita, mentre i nati della terza decade possono risolvere con successo pendenze legali o fiscali.

PESCI – Le giornate migliori sono quelle di giovedì 2 e di venerdì 3, accompagnate dai favori lunari che aiutano nelle incombenze quotidiane, siano queste di lavoro che di studio. Il week-end potrà presentare, invece, qualche noia inattesa e per questo sarà meglio giocare d’anticipo.

