ARIETE – Le Stelle convergono sul vostro Segno, per allietare i giorni dei compleanni. Dopo il Sole, che diffonde energia, arriva anche Mercurio, che offre ottimi consigli per il quotidiano, in particolare per il lavoro, lo studio e per le relazioni interpersonali. Ottima anche la Luna nel week-end.

TORO – Sono avvantaggiati coloro che alla nascita avevano pianeti in Ariete, galvanizzati dai recenti transiti. Si prepara un momento dell’anno particolarmente felice, in cui dovrete massimizzare i risultati. Per ora risultano ancora frenanti Marte, per progetti di vario genere, e Venere, con qualche empasse amorosa.

GEMELLI – Bisogna ottimizzare gli influssi positivi che arrivano dal trigono di Marte e di Venere in Acquario, distribuendo energie su tutti i settori. In particolare ne è comunque galvanizzato quello relativo ai sentimenti e alle relazioni interpersonali. E’ un buon momento per fare passi decisivi verso i vostri obiettivi.

CANCRO – Meglio fare le proprie mosse nei primi giorni della settimana, accompagnati da una Luna più favorevole, mentre successivamente le cose potrebbero complicarsi un poco. Ancora buoni suggerimenti da Giove, per risolvere situazioni importanti, ma si deve contare che le energie non saranno al top.

LEONE – La fatica si fa sentire, soprattutto per i nati della seconda decade, impegnati a contrastare l’opposizione di Marte. Non è il momento di agire, perchè gli ostacoli potranno comparire all’improvviso sul vostro percorso. Piccoli aiuti, insperati, arrivano dai pianeti veloci, con suggerimenti da cogliere al volo.

VERGINE – La settimana registra i capricci della Luna fra le giornate di domani, mercoledì 30, e di giovedì 1° aprile: fate buon viso e cattivo gioco, tutto si supera con un po’ di pazienza. L’atmosfera generale migliora verso il fine-settimana, quando vi potrete concedere un po’ di relax.

BILANCIA – Entriamo in un periodo dell’anno che non è mai il vostro preferito, complici le opposizioni dall’Ariete, che sempre caratterizzano queste settimane. Bisogna procedere con cautela e pazienza, dedicando un’attenzione particolare al quotidiano, un po’ sotto pressione. Qualche intoppo nel fine-settimana, non tutto va secondo i vostri piani.

SCORPIONE – Anticipate le mosse nella prima parte della settimana, quando la Luna vi lascia decisamente il campo libero. Successivamente, soprattutto nel week-end, bisogna mettere in conto qualche antipatico sgambetto che intralcia i vostri piani. Agite con circospezione.

SAGITTARIO – Le energie sono in aumento, grazie alle belle energie che arrivano dal segno amico dell’Ariete. Il quotidiano offre ottimi spunti, con scelte premianti in campo professionale e nello studio. Migliorano le relazioni interpersonali. Buona la Luna nel week-end, che fa scegliere un programma speciale in compagnia di amici.

CAPRICORNO – Le Stelle lasciano il campo abbastanza libero, fatta eccezione per chi alla nascita aveva pianeti in Acquario e in questo caso si sta facendo il conto con la scomoda e stancante presenza di Marte. Nella settimana preferite le giornate di domenica 3 e di lunedì 4 aprile, con una bella Luna amica.

ACQUARIO – Avvertite stanchezza e forse siete stufi di contrastare gli imprevisti che in questi giorni vi stanno mettendo alla prova. Marte è imprevedibile e mette a repentaglio la routine quotidiana. Per una decisione importante preferite la giornata di oggi, martedì 29 marzo, con una bella Luna nel Segno.

PESCI – Potete pensare di anticipare le mosse e organizzare nel modo migliore la quotidianità relativa al lavoro e allo studio, giusto per non farvi cogliere impreparati quando nel vostro segno farà capolino Marte, pronto a buttare all’aria tutti i vostri piani. Molto bene le giornate di domani, mercoledì 30 marzo, e di giovedì 1° aprile, in compagnia della Luna.

