Ascolta l'Audio Dell'Articolo

ARIETE – Potete tranquillamente mettere l’amore al primo posto, grazie a Venere in trigono dal Segno amico del Leone, in ottimo aspetto con la Luna, che all’inizio del week-end arriva a farvi visita. Ci sono novità in arrivo e incontri inattesi che faranno battere più forte il cuore.

TORO – Qualche bisticcio fra pianeti in Cielo c’è e dovrete portare ancora un po’ di pazienza se i programmi non stanno andando proprio come avreste preferito. Intanto puntate sulla Luna, che alla fine del week-end arriva a farvi compagnia, con sorprese gradite.

GEMELLI – Gli aspetti celesti sono molto promettenti, a cominciare dall’insolita permanenza di Mercurio nel vostro Segno, che facilita i contatti di lavoro e di studio e la comunicazione in genere. Importanti anche le energie che arrivano dal Segno amico del Leone, con qualche asso nella manica per gli affari di cuore.

CANCRO – I primi giorni della settimana sono i migliori, con il trigono della Luna che accompagna i festeggiamenti per i compleanni. Favorito chi alla nascita aveva pianeti in Gemelli oppure in Leone. Il week-end richeide un programma speciale.

LEONE – I nati della prima decade apprezzano l’arrivo di Venere, che porta aria nuova in campo sentimentale. Chi pensa ad un cambio di look radicale, può metterlo in atto, grazie ai supporti venusiani. I nati della seconda decade, invece, sono sotto pressione a causa della presenza di Marte.

VERGINE – La Luna si oppone nei giorni centrali della settimana, che richiedono una certa cautela nel gestire lavoro e relazioni familiari. Qualche contrattempo è da mettere in conto, con irritazione conseguente. Potete rifarvi con il week-end, che richiede un programma ad hoc.

BILANCIA – Gli aspetti celesti vi sostengono, con aiuti un po’ in tutti i settori, da quello professionale, a quello sentimentale. Soltanto la Luna può riservare qualche contrattempo, in particolare all’inizio del fine-settimana, quando non tutto potrebbe andare secondo i vostri piani.

SCORPIONE – I nati all’inizio del Segno possono contare sugli ottimi suggerimenti che arrivano dal trigono di Giove, in Pesci, mentre per tutti il Sole mette a disposizione buone energie da spendere nel lavoro e negli impegni quotidiani. Il week-end si conclude con qualche antipatia lunare.

SAGITTARIO – Marte alimenta le energie da spendere in progetti ed iniziative di lavoro e spinge ad intraprendere strade inesplorate. La nuova posizione di Venere è decisamente favorevole e vi permette di guardare con soddisfazione alla vostra vita sentimentale. Bene i giorni centrali della settimana.

CAPRICORNO – Nella stagione in cui tutti i pianeti migliori sono concentrati nell’emisfero zodiacale opposto, vale la pena concentrarsi sugli impegni quotidiani, affrontandoli con la puntigliosità che vi è propria. Il fine-settimana riserva qualche sorpresa e richiede un programma speciale.

ACQUARIO – Nubi si addensano all’orizzonte, o meglio nell’emisfero zodiacale opposto, dove all’opposizione marziana, che causa momenti di forte stress e stanchezza, si aggiunge anche quella di Venere. Meglio evitare ogni polemica con il partner ed attendere momenti migliori.

PESCI – I primi giorni della settimana sono accompagnati dalla presenza della Luna, che porta piccole sorprese gradite, novità e incontri inattesi. Piccoli colpi di fortuna per i nati di inizio Segno, quando il luminare si congiunge a Giove. Le energie sono buone, da sfruttare al massimo.

