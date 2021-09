Ascolta l'Audio Dell'Articolo

ARIETE – Bisogna ancora combattere per qualche tempo contro i freni imposti da Marte, opposto in Bilancia. Il pianetà potrà anche scombinare i vostri programma con imprevisti che costringeranno a trovare soluzioni inedite. Meglio il fine-settimana, dalla Luna amica e suggestiva.

TORO – Ancora qualche giorno di pazienza, prima di poter tornare a contare sulla neutralità di Venere, che consentirà di riguadagnare punti in campo sentimentale. Nella settimana si punta senza indugio sulle giornate centrale di giovedì 30 e venerdì 1° ottobre.

GEMELLI – La settimana si apre con la Luna nel segno, capace di portare sorprese ed incontri inattesi. I giorni successivi recheranno ancora notizie interessanti, con la Luna impegnata a transitare sui pianeti veloci di nascita. Ottime energie arrivano dal trigono di Marte, dalla Bilancia: bisogna approfittarne.

CANCRO – Il nervosismo causato da Marte è sempre fastidioso, ma in questi giorni arriva un aiuto prezioso dalla Luna, che risolleva il morale con buone notizie e incontri inaspettati, fra mercoledì e venerdì. Bene l’intesa con il partner, mentre chi è single prosegue nel suo percorso di conquista.

LEONE – Marte e Luna sono i principali alleati in questa settimana che potrà riservare più di una novità. Le energie sono buone e vanno impiegate in modo saggio, mentre la Luna, nel fine-settimana, strizza l’occhio a programmi speciali e momenti divertenti in compagnia degli amici.

VERGINE – Saturno offre sempre l’opportunità di approfondire progetti a lungo termine, sia in campo professionale, che per quanto riguarda la vita di coppia. Venere facilita il quotidiano e le relazioni interpersonali, senza tralasciare uno sguardo benevolo per chi è innamorato.

BILANCIA – Le energie sono davvero tante e festeggiate i compleanni accompagnati da molti amici, celesti e non. Marte infonde una bella spinta a progetti ed iniziative di lavoro, mentre Mercurio protegge con verve il quotidiano. Fra poco anche Venere vi raggiungerà, portando novità in Amore.

SCORPIONE – I nati della terza decade si affidano a Venere, capace di risolvere eventuali controversie amorose. Favoriti gli incontri, con amici nuovi e possibili innamorati. Bisogna preparare progetti a breve termine, che presto godranno dell’ottima spinta delle Stelle.

SAGITTARIO – E’ una settimana davvero interessante, in cui potrete contare sulle buone energie che arrivano da Marte, spendibili nel settore professionale e per lo studio. Molto bene il week-end, grazie alla presenza della Luna, che porta sorprese, novità e il ritorno di vecchi amici.

CAPRICORNO – Fra mercoledì e venerdì vi toccherà affrontare qualche contrattempo, dovuto ai capricci della Luna. Un intoppo noioso sul lavoro, un’interrogazione a sorpresa o una disputa familiare non concilieranno il buon umore. In ripresa poi, a partire dalla prossima settimana.

ACQUARIO – Puntate le energie nelle prime giornate, in particolare oggi, martedì 28, quando potrete contare sul supporto della Luna. Successivamente le geometrie celesti si complicano e nel fine-settimana è consigliabile non fare programmi mirabolanti, che potranno andare all’aria per un intoppo improvviso.

PESCI – E’ una bella settimana, in cui potrete contare sul supporto della Luna e di Venere, entrambe ottime suggeritrice di strategie amorose. Bene le giornate da mercoledì a venerdì, anticipando le mosse in vista della prima settimana di ottobre, più complicata.

