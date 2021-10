ARIETE – Finalmente cominciate a respirare un’aria diversa: Marte si appresta a traslocare, abbandonando l’antipatico aspetto di opposizione che nelle ultime settimane vi aveva frenati. Bene le giornate di venerdì 29 e sabato 30, dalla Luna amica, puntando sulla vita sentimentale…

TORO – Bisogna affrettarsi e completare progetti ed iniziative ancora in corso. Da domenica la nuova posizione di Marte lascerà meno spazio d’azione e qualsiasi vostro intervento risulterà decisamente più complicato. E’ il momento di giocare in difensiva, per qualche settimana almeno…

GEMELLI – La settimana si apre con una beneaugurante Luna nel Segno che riserverà qualche piccola sorpresa ed incoraggiamento. Purtroppo la vita sentimentale continua a dare qualche grattacapo, ma l’avversione di Venere è agli sgoccioli e presto potrete rifarvi. Per ora concentratevi sullo studio e sul lavoro.

CANCRO – Ci sono tante buone notizie che vi interessano da vicino, a cominciare dalla visita della Luna, fra oggi, martedì, e giovedì, con novità in arrivo e incontri inaspettati. A partire da domenica la nuova posizione di Marte sarà particolarmente favorevole, con nuove energie da impiegare nel lavoro e nello studio.

LEONE – Potete agire con determinazione in tutti i campi, sorretti da una bella Luna, fra venerdì 20 e sabato 30, che aiuta le relazioni interpersonali. Molto bene ancora Venere, che sostiene la vita affettiva, ma che potrà anche regalare soddisfazioni personali nel lavoro e nello studio.

VERGINE – Si va ad iniziare la settimana guardando con ottimismo al week-end, rallegrato dalla presenza della Luna che porta amici nuovi e di vecchia data a colorare le giornate di simpatia, insieme a novità in arrivo. Per il resto si attende a breve un’iniezione di nuova energia da Marte…

BILANCIA – Potete iniziare a salutare Marte (con estrema gioia da parte vostra) che domenica, armi e bagagli in senso letterale, si sposterà nel vicino segno dello Scorpione. Potete pensare di dedicarvi qualche momento di riposo, dopo la raffica di impegni imprevisti sollevata dal pianeta…

SCORPIONE – Siete in trepida attesa di un ospite speciale, Marte, che domenica sera arriverà puntuale, portando il suo consueto bagaglio di scompiglio. Preparatevi ad affrontare una serie non indifferente di imprevisti, ma, anche se non mancherà la fatica, sappiate individuare le buone opportunità.

SAGITTARIO – La settimana si apre con qualche noioso contrattempo, causato dall’opposizione della Luna, ma tutto passa velocemente, fino ad arrivare all’inizio del week-end con un tono di umore completamente diverso. Prosegue la protezione di Venere, preziosa alleata per la vita di coppia e le nuove conquiste.

CAPRICORNO – Fra martedì e giovedì dovrete impegnarvi per affrontare un problema imprevisto, ma la situazione migliora con il trascorrere dei giorni: domenica accoglierete con gioia la notizia del trasloco di Marte in altro e più affine Segno. Buon imput alla vita professionale.

ACQUARIO – Le giornate centrali della settimana saranno particolarmente impegnative, a causa dell’antipatia lunare che vi costringe ad affrontare un impengno che poco vi aggrada. I nati di fine Segno approfittano degli ultimi suggerimenti di Marte, mentre i nati della terza decade godono della protezione di Giove.

PESCI – La Luna sarà molto favorevole nella prima parte della settimana, un sostegno da spendere per dare impulso a nuovi progetti di lavoro e di studio. Da domenica avrete un ulteriore aiuto, grazie alla nuova posizione di Marte che saprà dispensare energie a profusione.

