Ascolta l'Audio Dell'Articolo

ARIETE – La parte centrale della settimana è la migliore, grazie al favore lunare, ma in generale si gode di una buona protezione da parte delle Stelle, amabili dal segno amico dei Gemelli. Si può puntare sui progetti nell’ambito del lavoro quotidiano, sulle relazioni interpersonali che possono favorire in più settori.

TORO – L’inizio della settimana non è molto promettente, a causa dell’opposizione della Luna che crea noiosi contrattempi. Il recupero, però, è veloce nei giorni successivi, grazie al passaggio del luminare nel segno amico del Capricorno, un favore che prosegue nel week-end, che richiede un programma ad hoc.

GEMELLI – Al centro dell’attenzione celeste, in questa bella stagione di compleanni che registra uno stellium di pianeti nel segno. Festeggiate, certo, ma approfittatene anche per portare avanti progetti di lavoro e di studio e, perché no, di vita e di coppia. Auguri!

CANCRO – Prosegue il transito di Marte nel segno, che arriva ad interessare i nati della terza decade. Fatica e stress sono palpabili, anche se l’attenzione deve mantenersi alta per cogliere al volo possibili opportunità. I nati di giugno iniziano a riprendersi, grazie al bel trigono di Giove.

LEONE – Le mosse più importanti vanno concentrate nei giorni centrali della settimana, grazie al trigono della Luna dal Sagittario, benevola per questioni legate al quotidiano. La fine del week-end si preannuncia, invece, più complicata e così i giorni a cavallo fra maggio e giugno, da gestire con attenzione.

VERGINE – Le quadrature dei pianeti non rendono la situazione generale, lavorativa, di studio, e di relazione, così chiara. Ci vuole pazienza e si devono studiare bene le azioni, per non incappare in ostacoli imprevisti. Il fine-settimana è il momento migliore per rilassarsi e per pianificare le mosse successive.

BILANCIA – Bisogna sfruttare al massimo gli ottimi supporti stellari che giungono dal segno amico dei Gemelli, favori che vanno spesi, sia nel settore professionale, sia per i recuperi scolastici, sia nelle relazioni di coppia, o per chi è impegnato in nuove conquiste.

SCORPIONE – La settimana inizia nel migliore dei modi, grazie alla Luna nel segno, che porta incontri inattesi, novità e sorprese. Da sfruttare per impegni che stanno particolarmente a cuore o per interrogazioni e verifiche scolastiche. I nati di ottobre godono del favore di Giove e pensano a grandi progetti.

SAGITTARIO – I giorni centrali della settimana sono i migliori, grazie alla presenza della Luna nel segno, utilissima per alleviare il pressing dei pianeti concentrati in Gemelli. Inizia una stagione sempre un po’ complicata, dove vanno evitati impegni e decisioni importanti, da rimandare di qualche settimana.

CAPRICORNO – Marte continua il suo stressante transito in opposizione, che pone ostacoli imprevisti sul vostro cammino, in particolare per i nati della terza decade. Arriva un aiuto dalla Luna, nel fine-settimana, utile per chi deve sbrigare impegni di lavoro e di studio, piacevole per chi programma un po’ di relax.

ACQUARIO – Bene i giorni centrali della settimana e poi il week-end che prelude all’arrivo della Luna nel segno, molto piacevole e portatore di novità e incontri. Le spinte dai trigoni in Gemelli sono decisive per superare gli ostacoli, soprattutto psicologici, che Saturno vi sta ponendo di fronte.

PESCI – Molto bene i primi giorni della settimana, con un bel trigono della Luna dal segno amico dello Scorpione, che strizza l’occhiolino a Giove, sui primi gradi del segno. I nati della prima decade sono privilegiati, ricevono doni inattesi e notizie molto interessanti. Ci sono opportunità da cogliere al volo.

Commenti