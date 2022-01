ARIETE – Ultima spinta di Marte, prima che il pianeta lasci il bell’aspetto di trigono, ma le sue energie potenti vi daranno la carica ancora per questa settimana e si aggiungeranno a quelle che porterà la Luna, bella all’inizio del fine-settimana. Qualche grattacapo in Amore, da superare con diplomazia.

TORO – La concentrazione di pianeti che si registra nel segno amico del Capricorno non può che essere di buon auspicio. Oggi, martedì 25, Marte si sposta in quel Segno e, in aspetto di trigono, vi invierà ottime energie da spendere nel quotidiano, nel lavoro, nello studio, nella preparazione di nuovi progetti.

GEMELLI – Salutate con sollievo l’uscita di Marte dal Segno opposto del Sagittario e vi apprestate a concedervi qualche giorno di riposo, utile per riorganizzare le mosse da fare, dopo lo stress causato dal pianeta. Dovete, però, mettere in conto qualche capriccio lunare, all’inizio del week-end.

CANCRO – I nati di inizio Segno avvertono subito il cambiamento nell’aria, causato dall’opposizione secca di Marte. I progetti che volevate varare subiranno una momentanea battuta di arresto e sarà più complicato del solito portare avanti il lavoro quotidiano. Ci vuole pazienza.

LEONE – Le consuete antipatie stagionali non contribuiscono di certo a portare buonumore. Il Sole opposto sottrae energie e la nuova posizione di Marte vi fa mancare un appoggio importante. Riorganizzate le truppe e preparatevi a “far passare” questo periodo, in vista di momenti migliori. Luna buona all’inizio del fine-settimana.

VERGINE – Come gli amici del Toro vi preparate a poter contare sulle ottime energie in arrivo dal Capricorno, dove è appena sbarcato Marte. Bisogna vagliare con attenzione le opportunità che si presenteranno, in modo da coglierle al volo. Molto bene la Luna, amica nella giornata di domenica e all’inizio della prossima settimana.

BILANCIA – I nati all’inizio del Segno potranno avvertire qualche freno imprevisto, dovuto al nuovo aspetto di Marte: nel quotidiano si fa un po’ più di fatica ed è possibile qualche noioso contrattempo. Anche in Amore Venere non facilita le cose, ci vuole pazienza. In compenso, il Sole vi mette a disposizione buone energie. Novità per la giornata di oggi, martedì 25.

SCORPIONE – Veleggiate tranquilli fra i rigori invernali, sorretti dai buoni aspetti dei pianeti, concentrati nel Segno amico del Capricorno. La Luna porta novità ed incontri a metà settimana, mentre Venere è protettiva per quello che riguarda gli affari di cuore.

SAGITTARIO – Finalmente Marte prende armi e bagagli, nel senso letterale del termine, e trasloca nel vicino Capricorno. Il sollievo è immediato, soprattutto per i nati di fine Segno che nelle ultime settimane sono rimasti sotto il tiro incrociato del pianeta. Preparate un bel programma rilassante per il week-end.

CAPRICORNO – Siete certamente fra i protagonisti della ruota zodiacale, con diversi pianeti che si concentrano nel Segno: arriva Marte e l’atmosfera si elettrizza subito, anche se il pianeta vi scompiglia un po’ le carte e vi mette di fronte a qualche imprevisto. Molto bene la Luna nel fine-settimana.

ACQUARIO – Festeggiate con gioia i compleanni, con novità anche importanti, sia nella vita professionale che per gli affari di cuore, per chi di voi alla nascita aveva pianeti in Capricorno. Le energie sono buone, da spendere nel quotidiano e portare avanti i progetti che vi stanno a cuore.

PESCI – I nati all’inizio del Segno possono contare sull’aiuto incondizionato di Giove, che sparge una polverina magica su progetti ed iniziative in corso. Bene le giornate centrali della settimana, con la Luna amica, mentre l’unico avvertimento è quello di non esagerare a tavola.

