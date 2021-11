ARIETE – La settimana si caraterrizza per una massiccia presenza di valenze di Fuoco, che aiutano sicuramente i nati del Segno ad affrontare impegni di lavoro e di studio quotidiani. La nuova posizione del Sole, che passa in Sagittario, alimenta energie da spendere in un nuovo progetto. Bene giovedì 25 e venerdì 26.

TORO – Si guarda con ottimismo al week-end, quando la Luna si pone in positivo aspetto di trigono con Venere, e sono favorite le rimpatriate, gli incontri con amici vecchi e nuovi. Si parla di argomenti leggeri, ma anche di lavoro, con qualche buona prospettiva.

GEMELLI – E’ una settimana in cui la Luna “passeggia” sui pianeti di nascita, con buoni effetti sulla vita professionale e sociale. Le Stelle veloci si concentrano nell’emisfero zodiacale opposto e si aprono le consuete antipatie stagionali. Ci vuole un po’ di pazienza per superare questo periodo dove vi sentite sempre “un po’ stretti”.

CANCRO – Arrivano le notizie che attendevate, oppure incontrerete qualcuno che saprà darvi le informazioni che aspettavate di ottenere. La Luna nel Segno distende, in generale, l’atmosfera, con qualche piccolo regalo inatteso, un “acconto” sul prossimo Natale. In Amore, invece, si devono fare i conti con qualche intoppo.

LEONE – Nei prossimi giorni il trigono di Fuoco diventa davvero forte e capace di infondere energie preziose che potranno essere impiegate nel settore professionale e nello studio. La Luna nel Segno, a metà settimana, porta regali, novità e incontri inaspettati, con gioia e sorrisi che non guastano mai.

VERGINE – Il week-end è all’insegna delle novità e degli incontri piacevoli ed inaspettati e grazie alla Luna nel Segno ci sono anche piccole sorprese in vista. La fortuna è ampliata dal trigono di Venere, che dal Segno amico del Capricorno può proteggere la vita sentimentale e i progetti a due.

BILANCIA – Bene i primissimi giorni della settimana, grazie alla protezione della Luna, che ritorna anche nella fase conclusiva, in prossimità del fine-settimana. Le nuove geometrie celesti sono favorevoli e di ottimo auspicio per iniziative di lavoro e per progetti personali.

SCORPIONE – I nati della terza decade sono accompagnati dalla presenza di Marte che moltiplica gli impegni, molti dei quali imprevisti, e con una richiesta aggiuntiva di energie per fare fronte a tutto. Si agisce d’istinto, ma non guasterebbe fermarsi un momento per valutare con attenzione tutte le opportunità.

SAGITTARIO – Il Sole prima e Mercurio dopo sopraggiungono nel Segno, dando inizio al periodo felice dei compleanni. C’è più di un motivo per sorridere e per pensare ad iniziative di lavoro, di studio, ma anche di vita a due, tutte protette dal favore delle Stelle. E’ un ottimo momento per impegnarsi.

CAPRICORNO – Venere nel Segno è sicuramente protettiva per tutto quello che riguarda gli affari di cuore, ma anche le nuove amicizie, che possono trasformarsi in qualcosa di più profondo. Un intoppo potrebbe presentarsi a metà settimana, ma questo non deve togliervi il sorriso.

ACQUARIO – Bisogna anticipare le mosse all’inizio della settimana, perchè successivamente, in particolare in prossimità del week-end, in Cielo le cose si potranno complicare, minando la buona riuscita di una iniziativa che vi sta a cuore. Bisogna raccogliere le energie e spenderle in modo mirato.

PESCI – Le giornate di oggi, martedì 23, e quella di domani, mercoledì 24, sono le migliori per promuovere le proprie iniziative di lavoro e di studio; successivamente avere buoni risultati diventa più difficile e il week-end richiederà una particolare prudenza. Evitate inutili polemiche con familiari ed amici.

