ARIETE – La settimana si apre con la Luna amica in Sagittario, dispensatrice di buoni consigli da utilizzare nel quotidiano, nel lavoro, nello studio e nelle relazioni interpersonali. Lunedì 28 arriva anche Mercurio, ottimo per portare avanti progetti e nuove iniziative.

TORO – Bisogna superare qualche malumore, causato soprattutto dalla Luna che può aver messo sul vostro cammino un ostacolo imprevisto. Ma la settimana migliora, in particolare in vista del week-end, quando la Luna suggerisce di preparare un programma di incontri con gli amici e di divertimento.

GEMELLI – La prima parte della setttimana risente dell’opposizione della Luna, con qualche sgambetto da superare. L’umore migliora sul finire del week-end, con la bella Luna amica in Acquario, segno dove arriverà, nella giornata di lunedì 28, anche Mercurio, con buoni suggerimenti per lavoro e studio.

CANCRO – Bisogna concentrare le mosse nella prima parte della settimana, perchè intorno al week-end la Luna non offre troppi appigli e quanto avevate programmato potrebbe subire dei cambiamenti improvvisi e non graditi. Bene i nati fra la seconda e terza decade che ricevono le energie fortunate di Giove.

LEONE – Fate fronte, con coraggio, all’opposizione di Marte in Aquario, aspetto molto stancante e soprattutto capace di causare cattivo umore, a causa degli imprevisti improvvisi che pone sul cammino. Vi sembra di non riuscire a procedere e di non approdare a nulla. Ci vuole pazienza.

VERGINE – I nati a cavallo fra la seconda e la terza decade stanno affrontando l’opposizione di Giove che potrebbe richiedere tutta l’attenzione per risolvere un problema di tipo fiscale oppure burocratico. La Luna nel segno amico del Capricorno suggerisce di preparare un bel programma per il week-end.

BILANCIA – Il quotidiano, fatto di lavoro, impegni di studio e relazioni interpersonali, richiede più attenzione del previsto, a causa del nuovo aspetto di opposizione di Mercurio. Anche i rapporti con i familiari vanno affrontati con un atteggiamento più diplomatico. Meglio la giornata di lunedì 28.

SCORPIONE – Bisogna cogliere ancora per la giornata di oggi, martedì 22, i suggerimenti della Luna, che può portare piccole sorprese e incontri piacevoli, ma imprevisti. Per il resto, i nati a cavallo fra la seconda e la terza decade possono contare sull’importante aiuto di Giove e avviare progetti a medio e lungo termine.

SAGITTARIO – Concentrate impegni e appuntamenti importanti nelle giornate di domani, mercoledì 23, e nella successiva di giovedì 24, potendo contare sulla visita della Luna, che porterà certamente belle novità. Da lunedì 28 anche il quotidiano viene vissuto in modo più leggero, così come saranno più soddisfacenti le relazioni interpersonali.

CAPRICORNO – La Luna vi accompagna per tutto il week-end, che richiede davvero un programma speciale, da trascorrere insieme ad amici o le persone a voi care, magari in un luogo diverso dal solito. Ci sono anche novità in arrivo, così come sarà possibile fare incontri inattesi.

ACQUARIO – Venere e Marte viaggiano ancora in coppia: i nati della seconda decade vivono un periodo molto denso di impegni ed anche di imprevisti a cui fare fronte, non senza qualche punta di stress. Possibili colpi di fulmine per i single. Per tutti è un momento molto vivace, caratterizzato anche da eventi inattesi.

PESCI – Ultimi giorni in compagnia di Mercurio e con i suoi consigli per affrontare con successo il quotidiano. I nati a cavallo della seconda e della terza decade possono vivere un momento davvero speciale, grazie alla presenza di Giove che porta fortuna e momenti speciali.

