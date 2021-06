Ascolta l'Audio Dell'Articolo

ARIETE – Si punta sulle giornate di mercoledì 23 e giovedì 24, le più promettenti con la Luna in trigono. Marte prosegue il suo transito in Leone, regalando energie da spendere in campo professionale oppure per portare a termine progetti ed iniziative. La nuova posizione di Venere lusinga il cuore.

TORO – I giorni più promettenti della settimana sono quelli del week-end, grazie alla complicità della Luna dal segno amico del Capricorno. In amore bisogna affrettarsi a chiarire eventuali malintesi con il partner perchè successivamente le Stelle non saranno così propizie.

GEMELLI – Attenzione e cautela nei giorni centrali della settimana, caratterizzati da una Luna insidiosa e capricciosa, capace di creare qualche ostacolo o qualche guaio imprevisto. La situazione migliora nei giorni successivi e l’appoggio di Mercurio è favorevole nel lavoro, nello studio e per incontri con gli amici.

CANCRO – Si apre ufficialmente la stagione dei Compleanni, con l’arrivo del Sole che porta nuove e fresche energie da spendere nel lavoro o in progetti che vi stanno particolarmente a cuore. Venere rimane ancora con voi per qualche giorno, utile per consolidare le nuove conquiste.

LEONE – I nati della prima decade sono alle prese con Marte, che li mette costantemente di fronte a situazioni inattese, ma anche ad occasioni da valutare con estrema attenzione. Gli impegni sono molti, con la possibilità di dovere impiegare molte energie per fronteggiarli. Ci vuole un po’ di relax.

VERGINE – L’inzio del week-end è il momento migliore della settimana e richiede un programma personalizzato. La nuova posizione del Sole è migliore per affrontare gli impegni quotidiani di lavoro o eventuali prove di studio, mentre Venere consiglia di affrettare le mosse in amore.

BILANCIA – I giorni di questa settimana si susseguono con fortune alterne e richiedono buone capacità di destreggiarsi fra situazioni molto diverse. Le energie sono un po’ in calo e conviene programmare un week-end rigenerante in compagnia di amici selezionati.

SCORPIONE – La settimana si apre con la Luna nel segno, ottima per un appuntamento che vi sta particolarmente a cuore. Novità e sorprese possono caratterizzare la giornata di martedì 22, grazie ad un trigono molto favorevole che si crea fra Sole, Luna e Giove. Privilegiati i nati della prima decade.

SAGITTARIO – Luna e Marte sono i paladini celesti che vi accompagnano in questi giorni: la prima porta novità e soprese nei giorni centrali della settimana, mentre il secondo aumenta le energie a vostra disposizione, da spendere in particolare in nuovi progetti di lavoro.

CAPRICORNO – L’inizio del week-end è molto favorevole, sia che decidiate di dedicarvi ad un progetto di lavoro, sia che programmiate una mini-vacanza, grazie alla complicità della Luna che saprà portare una nota di leggerezza. Venere sta per cessare le ostilità e le cose migliorano anche in campo sentimentale.

ACQUARIO – Affrontate la settimana guardando al week-end, quando l’arrivo della Luna nel segno consentirà di programmare un paio di giornate all’insegna del relax. Nel frattempo bisogna contrastare i pianeti opposti, con un notevole dispendio di energie: ci vogliono calma e capacità di gestire gli imprevisti.

PESCI – I valori d’Acqua sono molto intensi, soprattutto nei primi giorni della settimana e bisogna approfittarne per consolidare posizioni professionali e lanciare nuove iniziative. In amore bisogna affrettare le mosse, prima che Venere si distragga troppo!Favoriti i nati della prima decade.

