ARIETE – Si punta sulle giornate centrali della settimana, giovedì e venerdì, quando la Luna offre un buon sostegno a tutte le iniziative. Anche Mercurio è collaborativo e mette a disposizione buoni consigli. In Amore bisogna ancora aggiustare il tiro e appianare dissapori con il partner.

TORO – La settimana non si apre nel modo migliore, a causa dell’opposizione della Luna che potrà mettere qualche intralcio sul vostro cammino quotidiano. Tutto viene superato nei giorni successivi e già il week-end mostra evidenti segnali di miglioramento. Bene gli affari di cuore.

GEMELLI – La parte centrale della settimana riserva qualche capriccio da parte della Luna, da superare con pazienza. Le energie sono buone, grazie al benefico influsso di Mercurio che protegge iniziative, progetti e relazioni nel quotidiano. I pensieri d’Amore sono un po’ distanti.

CANCRO – La situazione sta piano, piano migliorando, ma bisogna ancora contrastare l’opposizione di Marte che costringe ad un grande dispendio di energie soprattutto i nati della terza decade. Anche l’Amore richiede un po’ di pazienza e con il partner dovete cercare di usare il massimo tatto e diplomazia.

LEONE – State attraversando un periodo dell’anno che per voi non è mai dei migliori, con le Stelle veloci che si trovano nel Segno opposto dell’Acquario. Bisogna usare un po’ di pazienza e non pretendere troppo dal quotidiano. Le giornate centrali della settimana sono le migliori.

VERGINE – Le geometrie celesti sono ancora molto favorevoli, con la buona spinta di Marte che mette a disposizione energie per far decollare progetti ed iniziative, mentre Venere protegge gli affari di cuore. Molto bene il week-end, con la Luna amica.

BILANCIA – Bisogna ancora fare i conti con le quadrature di diversi pianeti dal segno del Capricorno. In Amore le cose sono un po’ complicate e non riuscite a trovare la giusta intesa con il partner. Meglio i giorni centrali della settimana e la giornata di lunedì 28. Buone energie dal Sole.

SCORPIONE – Molto bene. La settimana si apre con la Luna nel Segno, che porta novità ed incontri inattesi, piccoli colpi di fortuna. Le Stelle continuano ad offrire importanti spunti da utilizzare un po’ in tutti i settori della vita, con buoni risultati per i vostri progetti. I nati della seconda decade volano con i benefici influssi di Giove.

SAGITTARIO – E’ una buona settimana in cui riceverete anche la visita della Luna che porta novità e notizie inaspettate, piccole sorprese e regali graditi. I pianeti veloci sono concentrati nel vostro emisfero zodiacale, portando interessanti consigli da utilizzare nel quotidiano.

CAPRICORNO – Siete sempre al centro dell’attenzione celeste, con diversi pianeti veloci che stazionano nel vostro Segno. In particolare la presenza di Marte movimenta il quotidiano con opportunità ed eventi imprevisti, in particolare per quello che riguarda i rapporti con il partner. Molto bene il week-end, quando giungerà anche la Luna.

ACQUARIO – La Luna vi fa visita all’inizio della prossima settimana, per lunedì 28, e arriva con notizie inaspettate e qualche novità. Mercurio aiutano il quotidiano, nel lavoro e nello studio, ma anche nelle relazioni interpersonali e offre buoni consigli da tenere in considerazione.

PESCI – Le frecce pronte a scoccare dal vostro arco celeste sono sempre numerose. Celebrate i compleanni in un clima festoso, aiutati dalla Luna all’inizio della settimana, ma anche da Giove che in questa fase privilegia i nati della seconda decade. Tenere il vostro passo celeste e fortunato è davvero difficile!

Commenti