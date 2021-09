Ascolta l'Audio Dell'Articolo

ARIETE – I nati della prima decade sono alle prese con le ostilità di Marte, che li rende nervosi a causa degli imprevisti che possono interferire con la routine quotidiana. Si punta sulle giornate di mercoledì e giovedì, quando la Luna giunge nel segno, con un aiuto notevole, soprattutto per l’umore.

TORO – Va tutto bene, dal lavoro allo studio, al settore finanziario. Soltanto in Amore e nelle relazioni interpersonali c’è la possibilità di registrare qualche battuta d’arresto: conviene evitare lo scontro aperto con il partner e le polemiche inutili, anche con i familiari.

GEMELLI – Le notizie della settimana sono davvero incoraggianti, grazie alle energie che giungono da Marte, nel segno amico della Bilancia, insieme al Sole e Mercurio, e grazie anche alla Luna che vi fa visita nel fine-settimana: novità e sorprese (gradevoli) sono dietro l’angolo.

CANCRO – Bene la giornata di oggi, martedì 21, grazie alla Luna in trigono che favorisce le attività quotidiane. Diversamente l’ostilità di Marte consiglia di usare prudenza e di approfondire i dettagli dei progetti e delle iniziative che state portando avanti. Bene gli affari di cuore, grazie al trigono venusiano.

LEONE – I nati del segno sono impegnati su più fronti, in partite importanti: la prima decade affronta Saturno, opposto in Acquario, mentre quelli della terza devono essere attenti a problemi legati a fisco e legalità. Un po’ di respiro nel week-end, grazie alla Luna che porta amici gentili.

VERGINE – A metà settimana il Sole lascia il vostro segno, ma potrete sentire i suoi effetti benefici ancora per qualche tempo, con energie utili da spendere nel quotidiano. Tutti possono tirare un sospiro di sollievo e riprendere fiato dopo il pressign di Marte. Bene il fine-settimana, dalla Luna pregevole nel segno amico del Toro.

BILANCIA – In questo momento siente indubbiamente i protagonisti dello Zodiaco: giovedì 23 il Sole arriva nel vostro segno, aprendo ufficialmente la stagione dei compleanni. Insieme al Sole, Marte prosegue il suo transito portando novità, imprevisti, ma anche opportunità da riconoscere al volo. Vale la pena di dosare con attenzione le energie.

SCORPIONE – La Luna crea qualche intoppo all’inizio del fine-settimana, capricci lunari che potrebbero infastidirvi. Poco male: potete tranquillamente puntare sugli affari di cuore che, con Venere nel segno, sapranno regalarvi le giuste soddisfazioni. Ottimo momento per la cura personale.

SAGITTARIO – Meglio anticipare appuntamenti importanti e iniziative di lavoro e di studio nei primi giorni della settimana. Successivamente la Luna diventa più capricciosa, fino ad arrivare al week-end, quando non tutto potrà filare secondo i vostri piani. Dovrete essere pazienti.

CAPRICORNO – In campo professionale e nello studio non tutto procede come vorreste a causa di un fastidioso quadrato di Marte. Potete, però, concentrare l’attenzione sulle questioni sentimentali, gratificanti grazie ai buoni auspici di Venere. Nella settimana potete puntare sulle giornate di venerdì e di sabato.

ACQUARIO – A patto di lasciare da parte gli affari di cuore, avete la possibilità di guadagnare posizioni importanti grazie alle energie di Marte, che si uniscono a quelle di Saturno e di Giove, per promuovere progetti a lungo termine. Poi si punta sul week-end, con la Luna amica in Gemelli.

PESCI – La settimana si apre nel migliore dei modi, con la Luna nel segno che porta novità ed incontri inattesi. Successivamente si può contare sull’aiuto di Venere per sereni momenti di intesa con il partner. Da metà settimana il Sole lascia l’aspetto di opposizione, con un repentino aumento delle energie.

