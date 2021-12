ARIETE – Anticipate tutte le mosse in questa settimana che conduce al Natale, complice la bella Luna in Leone che raccoglie amici vicini e lontani in un abbraccio stellare. L’inizio della prossima, infatti, vedrà la Luna opposta in Bilancia, segno che i preparativi per Capodanno non vi soddisfano appieno.

TORO – Un bel Natale con la Luna in trigono dal Segno amico della Bilancia, indice di incontri inaspettati e che fanno piacere, di belle riunioni di famiglia con parenti stretti e cugini distanti. Insomma l’atmosfera natalizia vi calza a pennello e siete in splendida forma. Sorprese amorose sotto l’albero.

GEMELLI – I riti delle feste non vi entusiasmo mai, fatto salvo per quella girandola di cene e di incontri fra amici per lo scambio degli auguri, mentre la noia vi assale un poco quando tocca trascorrere i giorni in famiglia. Fate buon viso e cattivo gioco: in fondo anche i vostri cari hanno diritto di godere della vostra divertente presenza.

CANCRO – I giorni più intensi delle feste saranno quelli di inizio settimana, grazie alla Luna nel Segno che porta gioiose sorprese, incontri inattesi e regali molto graditi. Molto bene anche le giornate di festa, con la Luna che lambisce piacevolmente i pianeti alla nascita. Il cuore batte un po’ lontano, ma amici e famiglia sono vicini.

LEONE – La Luna vi privilegia con la sua presenza nelle giornate che precedono immediatamente il Natale, con doni inattesi, sorprese gradite. Siete ottimisti e sorridete a questo ultimo spiraglio di anno, in attesa di quanto potranno riservare i prossimi mesi. Belle riunioni di famiglia durante le feste.

VERGINE – La Luna ha scelto di trascorrere con voi Natale e Santo Stefano, giornate serene in compagnia dei familiari e di amici che arrivano da lontano. Le sorprese sono davvero inattese e gradite, l’umore è molto buono. Divertitevi e rilassatevi in compagnia di chi vi vuole bene.

BILANCIA – Magari l’Amore non va a gonfie vele, ma in questa manciata di giornate di festa vi state davvero divertendo, con la Luna che lambisce in positivo i vostri pianeti natali. Meglio ancora l’inizio della prossima settimana, quando la Luna arriverà nel Segno e porterà qualche dono ritardatario…

SCORPIONE – Nei giorni precedenti il Natale accusate un po’ la fatica, forse avete lasciato qualche lavoro in sospeso e ora dovete affrettarvi per terminarlo. Bene, invece, i giorni delle feste e le questioni amorose che oramai da diverso tempo stanno riservando sorprese e grarificazioni gradite.

SAGITTARIO – I nati della prima decade danzano al ritmo incalzante di Marte che pone impegni imprevisti sul cammino e dovrete cercare di portare tutto a termine entro i giorni di festa. Chi alla nascita aveva Venere in Capricorno vive con intensità una bella storia d’Amore…

CAPRICORNO – L’inizio della settimana vi ritrova un po’ di cattivo umore, ma il sorriso tornerà presto, soprattutto nei giorni di festa, complice una bella Luna dal segno amico della Vergine che porta doni e regali inattesi. Senza contare incontri con amici vecchi e nuovi e complice Venere che vi predilige con i suoi affetti.

ACQUARIO – Insomma…qualcosa non è andato per il verso giusto e vi ritrovate nelle ultimissime ore prima delle feste a dover portare a termine un lavoro oppure un impegno preso da tempo. L’umore migliora strada facendo e riuscirete a trascorrere momenti divertenti con familiari ed amici.

PESCI – Patite qualche paturnia nei giorni di festa, con qualche intoppo che intacca il vostro buon umore, ma sarà questione di poco e tutto si aggiusterà. Il sorriso ritorna, soprattutto per i nati della prima decade che salutano con gioia l’arrivo di Giove nel Segno che porta con sé Fortuna e ottimismo.

Commenti